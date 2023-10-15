"Мы работаем над этим": у Байдена не исключают, что армия США может зайти в Газу

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что пока нет планов или намерений выставлять американские войска для участия в борьбе между Израилем и ХАМАСом.

Related video

Вашингтон не исключает, что американские войска могут быть задействованы в Газе для освобождения заложников. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в программе Fox News Sunday. Он также отметил, что в настоящее время таких планов нет.

На вопрос ведущей Fox News Sunday, может ли представитель Совета нацбезопасности США "абсолютно исключить" возможность присутствия каких-либо американских сил в Газе, Кирби ответил, что не может ни исключать, ни не исключать что-либо, когда дело доходит до возращения заложников домой.

"У нас нет планов или намерений выставлять американские войска на землю для участия в этой борьбе между Израилем и ХАМАСом", — сказал Кирби.

Предполагается, что ХАМАС держит в заложниках более 100 человек, включая мирных жителей, израильских солдат и неизвестное количество американцев. В Госдепартамент заявили в субботу, что 15 американских граждан остаются пропавшими без вести. Официальные лица США не уверены, что все они находятся в заложниках.

На вопрос ведущий, будут ли США выставлять войска специально для возвращения американцев, Кирби указал на неуверенность в деталях их местонахождения и количестве заложников.

"Мы активно пытаемся выяснить, где именно они находятся, я имею в виду, мы даже не знаем, сколько именно. Мы видели небольшую горстку, мы знаем, что их может быть больше, чем мы думаем, они могут быть в разных группах", — объяснил Кирби.

Он также отметил, что США должны быть осторожны в публичных обсуждениях усилий по захвату заложников.

"Мы работаем над этим буквально по часам, но опять же, чтобы мы могли разработать конкретные варианты политики, нам нужно иметь гораздо больше контекстной информации, чем доступно для использования прямо сейчас, и мы над этим работаем", — добавил Кирби.

Ранее в Белом доме сообщали, что в результате атаки ХАМАС погибли 11 американцев. Джон Кирби чуть не заплакал, комментируя войну в Израиле.

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.