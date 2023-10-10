"Тяжело смотреть на эти кадры": Кирби едва не расплакался, говоря об Израиле (видео)

В Белом доме сообщали, что в результате атаки ХАМАС погибли 11 американцев. Джон Кирби чуть не заплакал, комментируя войну в Израиле.

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Представитель Белого дома, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби чуть не заплакал в эфире, посвященном палестинскому исламистскому движению ХАМАС на Израиль. Это показали в новостях CNN.

Ведущий Джейк Теппер спросил, что думает Кирби о кадрах из Израиля, на которых показаны захваченные в заложники дети, изнасилованные молодые женщины, разрушения и убийства, масштабов которых он до этого "никогда не видел".

Джон Кирби с трудом смог говорить.

"Очень тяжело смотреть на эти изображения, Джейк, и на человеческие жертвы. Это люди. Они члены семьи, они друзья, они любимые, двоюродные братья, сестры. Да, это сложно, и я извиняюсь", — сказал Кирби после нескольких секунд молчания.

В ответ Теппер подчеркнул, что здесь не за что извиняться.

Представители Белого дома ранее сообщали, что "в результате атаки ХАМАС погибли 11 американцев, и, по-видимому, в Газе также находятся в заложниках американские граждане".

По словам Кирби, Соединенные Штаты не планируют отправлять туда свои войска.

ХАМАС атаковал Израиль: что известно

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Также 8 октября в пресс-службе офиса премьер-министра Израиля заявили, что более ста израильтян были похищены боевиками ХАМАС. Тогда как еще более 600 человек были убиты, а две тысячи — ранены.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Напомним, что руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что война в Израиле существенно не повлияет на поставки США оружия Украине. По его словам, сейчас Украина и Израиль находятся "по одну сторону баррикад", а война на Ближнем Востоке не существенно повлияет на поставки оружия партнерами.