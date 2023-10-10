"Пока нет доказательств": Иран является соучастником нападения на Израиль, — Белый дом (видео)

По словам представителя администрации США Джона Кирби, Тегеран долгое время оказывает поддержку террористической организации ХАМАС, однако пока нет прямых подтверждений причастности к атакам на Израиль.

Related video

Иран является соучастником атак на Израиль, хотя Соединенные Штаты не располагают конкретными разведданными или доказательствами, указывающими на непосредственное участие Ирана в атаках. Об этом заявил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби в эфире американского телеканала CBS News.

"Иран долгое время оказывает поддержку ХАМАС и другим террористическим организациям в регионе, предоставляя им обучение и ресурсы. В этом контексте, Иран, безусловно, может быть соучастником. Но в отношении конкретных доказательств в причастности к таким атакам у нас нет ничего", — сказал он.

Отметим, что американская газета The Wall Street Journal 9 октября сообщила, что представители иранских спецслужб помогли ХАМАС спланировать атаку на Израиль, выдав разрешение на ее проведение на встрече в Бейруте в начале октября.

Важно

Третья мировая на Ближнем Востоке: что ждать от союза ХАМАС, Ирана и РФ против Израиля и США

Детали этой операции были уточнены на нескольких встречах в Бейруте, на которых присутствовали представители КСИР и представители четырех боевых группировок, поддерживаемых Ираном, включая ХАМАС и "Хезболлу".

Напомним, 7 октября из Сектора Газа началось наступление боевиков ХАМАС на Израиль. Террористы вторглись в южные районы Израиля и взяли под контроль несколько городов, а также захватили более сотни людей в заложники. Также террористы расстреляли посетителей музыкального фестиваля, который проходил в пустыне Негев.

Важно

Обострение на фронте. Как война в Израиле повлияет на вторжение РФ в Украину

В Израиле ввели "пункт 40 Алеф" — официальное объявление войны. Последний раз этот пункт был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".