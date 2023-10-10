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Воєнний фокус Війна в Ізраїлі

"Поки що немає доказів": Іран є співучасником нападу на Ізраїль, — Білий дім (відео)

КВІР, Корпус вартових ісламської революції, Іран, армія Ірану, бойовики Ірану
Фото: NurPhoto Agency | Ілюстративне фото: Корпус вартових ісламської революції (військові Ірану)

За словами представника адміністрації США Джона Кірбі, Тегеран тривалий час підтримує терористичну організацію ХАМАС, проте поки немає прямих підтверджень причетності до атак на Ізраїль.

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Іран є співучасником атак на Ізраїль, хоча Сполучені Штати не мають у своєму розпорядженні конкретних розвідданих або доказів, що вказують на безпосередню участь Ірану в атаках. Про це заявив представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі в ефірі американського телеканала CBS News.

"Іран довгий час надає підтримку ХАМАС та іншим терористичним організаціям у регіоні, надаючи їм навчання і ресурси. У цьому контексті, Іран, безумовно, може бути співучасником. Але щодо конкретних доказів причетності до таких атак у нас немає нічого", — сказав він.

Зазначимо, що американська газета The Wall Street Journal 9 жовтня повідомила, що представники іранських спецслужб допомогли ХАМАС спланувати атаку на Ізраїль, видавши дозвіл на її проведення на зустрічі в Бейруті на початку жовтня.

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Деталі цієї операції було уточнено на кількох зустрічах у Бейруті, на яких були присутні представники КСІР і представники чотирьох бойових угруповань, підтримуваних Іраном, включно з ХАМАС і "Хезболлою".

Нагадаємо, 7 жовтня із Сектора Гази почався наступ бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Терористи вдерлися в південні райони Ізраїлю і взяли під контроль кілька міст, а також захопили понад сотню людей у заручники. Також терористи розстріляли відвідувачів музичного фестивалю, який проходив у пустелі Негев.

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