"Постоянно вела обстрел": дроны ССО расправились с российской БМП под покровом ночи (видео)

Выследить и взорвать бронированную технику противника украинским воинам помогли FPV-дроны, оборудованные тепловизионной техникой.

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций с помощью ударных беспилотников с приборами ночного виденья уничтожили российскую БМП-2, которая обстреливала с левого берега Херсонской области позиции украинских воинов. Соответсвующее видео было опубликовано на видео-хостинге YouTube.

На кадрах видно боевую машину пехоты, к которой оператор направляет по очереди несколько дронов. Они успешно долетают до своей цели и наносят удары по технике противнике, нанеся удар в уязвимое место — под башню. В комментариях под видео военные отчитались, что вражеская БМП сгорела дотла.

"Операторы одного из подразделений ССО при ведении воздушной разведки на Херсонском направлении обнаружили БМП-2 противника. Из нее враг постоянно вел обстрел позиций сил обороны на правом берегу", — прокомментировала пресс-служба.

Кроме того на этих же видеокадрах военные "бонусом" показали элемент другой боевой операции: с помощью беспилотника воины ССО сбили антенну связи, которую российские оккупанты разместили на крыше высотного здания. Более того, противник даже прикрепил к антенне российский триколор, но украинский БПЛА успешно поразил всю эту конструкцию.

В свою очередь блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале отметил, что в последнее время для украинской армии закупались тепловизионные FPV-дроны. В использовании этого вида военной техники противник до недавнего времени опережал бойцов ВСУ, что создало серьезные проблемы в зоне боевых действий.

Напомним, 26 января в сети появилась новая запись с наземным дроном, взорвавшим мост РФ. Колесной платформе пришлось проехать 4 километра по полю, преодолевая разные препятствия, чтобы добраться до цели и нанести ущерб оккупантам.

А 25 января мы писали о том, что армия Украины получит 5000 мощных ударных дронов. Среди них — и 3 тысячи FPV-дронов, оснащенных тепловизионными камерами и способны поражать противника даже ночью. Их также вооружат "украинскими подарками" в виде боеприпасов и отправят на самые горячие участки фронта.