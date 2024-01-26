"Хакнут Cozy Bear": в Грузии россияне взломали сайт президента, — СМИ

По информации журналистов, хакеры заблокировали страницу администрации грузинского главы и написали "Слава России". Как утверждают западные спецслужбы, они действуют под эгидой ФСБ.

Российские хакеры атаковали официальный сайт администрации президента Грузии Саломе Зарубишвили. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации журналистов, сейчас сайт заблокирован, до этого при входе на страницу россияне разместили изображение черепа и надпись: "хакнуто Cozy Bear, Слава России".

Кроме того, в издании отметили, что Cozy Bear — это группа хакеров из Российской Федерации. Как утверждают западные спецслужбы, они действуют под эгидой ФСБ России.

Также хакерской атаке подвергся сайт оппозиционной грузинской телекомпании "Формула". Журналисты добавили, что страница была недоступна несколько часов, после чего работу сайта восстановили, однако сейчас он работает с перебоями.

Кроме этого, 26 января состоялась хакеры атаковали и сайт телекомпании "Мтавари", часть данных была удалена.

Напомним, ранее специалисты компании Google пришли к выводу, что российские хакеры рассылают зашифрованные файлы, чтобы манипулировать жертвами и заставить их установить вредоносную программу. Эксперты утверждают, что это та же группировка, которая в 2023 году атаковала 3 ядерные исследовательские лаборатории США.

Также напомним, что после взлома российскими хакерами мобильного оператора "Киевстар" киберэксперт призвал всех абонентов сменить пароли. Он аргументировал это тем, что хакеры могут получить доступ к аккаунтам украинцев в соцсетях, а затем использовать их против военнослужащих.