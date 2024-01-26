Еще один удар по чипам: в США пытаются усилить санкции против Китая, боясь кражи данных

Республиканцы обвиняют биотехнологические компании КНР в сборе генетических данных американцев, работе на НОАК и в шпионаже.

В США разработали законопроект, запрещающий китайским биотехнологическим фирмам участвовать в федеральных контрактах, обвинив их в сотрудничестве с военными ведомствами. Об этом пишет издание SCMP.

В документе упомянуты такие китайские институты, как Третий военно-медицинский университет и Ключевая лаборатория высоких технологий в сфере медицины, Пекинский институт геномики, компании WuXi Apptec и WuXi Biologics в качестве "шпионских инструментов" Коммунистической партии Китая.

Предложенный республиканцем Майком Галлахером законопроект, запрещает китайским биотехнологическим компаниям вести дела с правительством США из-за предполагаемого соучастия в проектах военных ведомств. Документ, полагает СМИ, расширит действующие санкции Белого дома в таких секторах, как высокие технологии, полупроводники и производство хлопка. Галлахер пишет, что биотехнологические компании КНР неоднократно сотрудничали с Народно-освободительной армией (НОАК).

Галлахер считает, что такие компании, как BGI, получают и передают генетические данные американцев представителям НОАК.

"Пришло время остановить поток долларов налогоплательщиков США в биотехнологические компании противников, таких как BGI, которые имеют связи с НОАК, и запретить налогоплательщикам покупать биотехнологическое оборудование у противников, облегчающее передачу генетических данных жителей США противнику", — говорится в законопроекте.

Если законопроект будет принят, это может означать новый виток эскалации технологической войны Вашингтона и Пекина. Биотехнологическая индустрия КНР практически не пострадала от американских санкций, однако ситуация может кардинально измениться.

Издание отмечает, что на фоне таких новостей, индекс биотехнологий Hang Seng, отслеживающий деятельность 50-ти крупнейших компаний в области биотехнологий, фармацевтики, медицины и производства медоборудования, упал на 5,4%, что стало самым большим падением с 4 декабря 2023 года. Только за прошлую неделю он рухнул на 1,6%. Акции WuXi Biologics упали на 18% — до 24,5 гонконгских долларов (3,1 долларов США), что стало самым большим падением с 4 декабря и привело к снижению рыночной стоимости акций на 23,2 млрд гонконгских долларов (3 млрд долларов США). Акции WuXi Apptec, которая недавно стала членом Hang Seng Index, упали на 16% — до 64,6 гонконгских долларов (8,2 долларов США).

"Это всего лишь предложение антикитайского законодателя, и вероятность того, что оно станет законом, крайне низка, и это займет несколько лет", — заявил гендиректор WuXi Biologics Крис Чен.

Ранее мы писали о том, что импорт чипов в КНР снизился на 15%. Причиной аналитики считают не только санкции США, но и дефляцию, — процесс, когда валюта растет в цене и спрос падает. Китайские компании надеются в будущем купить больше чипов.