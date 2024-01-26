Подразделение "Джеронимо" армии США побеждает благодаря ChatGPT, дронам и украинскому опыту

Военные одерживают верх благодаря простой недорогой электронике и программированию с помощью чат-бота. Как противники сами помогают им.

Американское армейское подразделение "Джеронимо" побеждает на учениях благодаря ChatGPT и дешевым коммерческим технологиям для нападения на неосторожных противников. Об этом рассказывает сайт Defense One.

Генерал Рэнди Джордж говорит, что недорогая технология может быть "очень, очень эффективной". Он упомянул устройство-приманку за 75 долларов, созданное "Джеронимо", которое имитирует электромагнитную сигнатуру командного пункта. Но это лишь верх арсенала самодельных средств, который включает все: от компьютерного кода, написанного ChatGPT, до версии армейского квадрокоптера TS-M800 с тепловизионным прицелом и сбросом бомб.

Офицер Кристиан Лер говорит, что подразделению пока не разрешено использовать беспилотники FPV, хотя он сказал, что изучал их использование в Украине. Но модифицированные квадрокоптеры "Джеронимо" уже могут многое. Один TS-M800 несет сканеры, которые могут находить сигналы сотовой связи и Wi-Fi.

Иногда противник сам облегчает подразделению работу: например, когда назвали свой Wi-Fi в командном пункте "командный пункт". Даже если армейское подразделение хорошо маскируется, пара ошибок могут быстро выявить его расположение. В еще одном случае в "Джеронимо" заметили связь между различными MAC-адресами устройств.

Подразделение использовало ChatGPT для создания программного обеспечения на языке кодирования Python, которое анализировало связь между MAC-адресами. Основываясь на их моделях передвижения и связи, в "Джеронимо" могли сделать вывод, за какими типами подразделения они следят.

"Это просто простой инструмент визуализации, это не Скайнет", — говорит Лер. Офицер отмечает, что такие инструменты могут быть менее безопасными, чем программное обеспечение армии США, однако коммерческое программное обеспечение иногда может быть лучшим вариантом, если оно побеждает врага до того, как он сможет использовать уязвимость. "Мне все равно, сможете ли вы взломать мои устройства, если вы мертвы".

Лер также подчеркнул использование "Джеронимо" дешевого оборудования, например мини-компьютера для энтузиастов Raspberry Pi, и устройств для анализа спектра, таких как HackRF и RTL-SDR. Такие приборы широко используются в Украине для распознавания беспилотников противника.

Использование "Джеронимо" коммерчески доступной технологии, совместимой с открытым кодом, также уменьшает нагрузку на логистику.

"Я предпочитаю иметь 80-процентное решение, которое работает 90% времени, чем швейцарский армейский нож, который может решить (или не решить) все мои проблемы в среде крупномасштабных боевых действий, который нельзя быстро заменить и который невероятно дорог в обслуживании".

Использование "Джеронимо" бомбардировки с беспилотников может быть настолько эффективным, что другие подразделения иногда думают, что их обманывают. В одном случае беспилотный бомбардировщик TS-M800 захватил и атаковал цель за 45 секунд. Скорость стала возможной отчасти благодаря тому, что бок о бок работали оператор беспилотника, офицер-разведчик и унтерофицер артиллерии.

Но военные, с которыми сталкивается "Джеронимо", учатся противодействовать. Подразделения Третьей пехотной дивизии испытывают устройство, которое имитирует электромагнитную сигнатуру командного пункта роты или батальона. В одном из боев силы "Джеронимо" собрались для штурма армейского подразделения. Когда солдаты продвигались вперед, их потенциальная добыча следила за ними с помощью маленьких беспилотников и вступала в бой всей мощью, от минометов до артиллерии. Вероятно, что команду сначала заметили и идентифицировали с помощью электромагнитных датчиков.

Американские военные активно изучают боевой опыт Украины. Фокус писал, что американцы интересуются украинской системой управления БПЛА.