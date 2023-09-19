США впервые заинтересовала система для управления БПЛА из Украины: чем уникальна Bavovna.ai

Стартап получит финансирование и возможность совместной работы с ведущими военными инженерами США.

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Программа Министерства обороны США Air Force Labs Masschallenge теперь сотрудничает с украинским стартапом Bavovna.ai, занимающимся разработкой навигации для дронов. Об этом в интервью порталу AIN рассказал директор по маркетингу и соучредитель компании Максим Прасолов.

Целью проекта была разработка функциональной, защищенной от атмосферных воздействий навигационной системы для военных дронов, не требующих доступа к спутникам. В случаях, когда врагом глушится сигнал GPS или средства радиоэлектронной борьбы мешают координации беспилотников искусственный интеллект от Bavovna.ai должен обеспечить инерциальную навигацию. Этот метод навигации основан на измерении ускорения и угловой скорости движущегося объекта. Полученные данные используются для вычисления координат, скорости и других параметров движения.

"Мы создали усовершенствованную искусственным интеллектом инерциальную навигационную систему, обеспечивающую точность на уровне GPS на больших дистанциях без необходимости GPS или какой-либо другой связи с транспортным средством. И главное: мы не зависим от систем компьютерного видения, у нас другой подход", — говорит Максим Прасолов.

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Проект Bavovna.ai был создан в 2022 году, а уже через год перешел от концепции к реализации и первым клиентам. Среди них производители дронов, в том числе Aurelia Aerospace, Radiobird и другие. В команду стартапа, работающую над проектом в США, входят докторант, инженеры и авиаконструкторы из Украины с опытом участия в войне с российскими оккупантами.

Bavovna.ai стала первым украинским стартапом, который пригласили участвовать в военную программу США, для этого разработчикам пришлось пройти жесткую борьбу и опередить сотни других участников, говорит Максим. Зато теперь стартап получает доступ к клиентам внутри системы Минобороны США, федеральных агентств, служб контроля границ и многих других. Победа в конкурсе дает стартапу доступ к non-dilute финансированию проектов с конечными клиентами от $1,25 до $10 млн. Кроме того, у специалистов из Bavovna.ai появилась возможность рука об руку поработать с главными разработчиками инерциальных навигационных систем Tomahawk и Fire Scout.

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