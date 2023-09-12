GPS больше не нужна: военные получат продвинутые дроны Ghost-X с "машинным зрением"

Беспилотники Ghost-X могут лететь до 75 минут благодаря двойному комплекту батарей и работать даже в зоне действия вражеских комплексов РЭБ.

Related video

Американская технологическая фирма Anduril Industries на выставке DSEI 2023 в Лондоне представила свою беспилотную систему Ghost-X. Как пишет Defense News, это модернизированная версия дрона Ghost, которая может нести более тяжелые полезные нагрузки и летать в течение более длительных периодов времени.

Инженеры разработали беспилотник с поддержкой модулей, что, по их мнению, делает Ghost-X хорошо подходящим для разведки, безопасности и защиты военных. Дизайн дрона разрабатывался с учетом пожеланий и замечаний Министерства обороны Великобритании и других заказчиков Ghost, включая ВВС США, Корпуса морской пехоты США и Командования специальных операций США.

В модернизированной версии Ghost-X можно оснастить сразу двумя батареями, что увеличивает время полета до 75 минут и удваивает грузоподъемность до 9 кг. Дрон также имеет дополнительный комплект дальней связи и множеством датчиков и полезной нагрузки, включая электрооптические подвесы и навигационный модуль на основе машинного зрения, который позволяет беспилотнику летать в случае отсутствия сигнала спутников GPS.

Важно

Может заменить РФ иранские дроны: китайский аналог Shahed-136 прошел испытания (видео)

Совсем недавно Anduril Industries приобрела компанию Blue Force Technologies, разработчика беспилотных авиационных систем "группы 5" (такие БПЛА обычно весят до 600 кг) и могут работать на высоте 5,5 километров. В свою очередь Ghost-X — это БПЛА "группы 2". Такие дроны весят менее 25 килограмм и работают на высоте около 1 километра. Издание считает, что таким образом компания Anduril Industries хочет расширить свой портфель моделей беспилотников с искусственным интеллектом и стать более активным партнером для Министерства обороны США.

Возможно, вскоре Anduril Industries предложит что-то для программы Пентагона "Репликатор". В рамках этой программы армия США планирует получить армию беспилотников с ИИ управляемых из единого центра.

Ранее Фокус рассказывал, что украинский "невидимый" дрон SpyGun прошел испытания и переходит к серийному производству. Испытания подтвердили надежную работу бортовой электроники БПЛА и устойчивое управление даже под воздействием систем РЭБ.