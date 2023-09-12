GPS більше не потрібна: військові отримають просунуті дрони Ghost-X із "машинним зором"

Безпілотники Ghost-X можуть летіти до 75 хвилин завдяки подвійному комплекту батарей і працювати навіть у зоні дії ворожих комплексів РЕБ.

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Американська технологічна фірма Anduril Industries на виставці DSEI 2023 у Лондоні представила свою безпілотну систему Ghost-X. Як пише Defense News, це модернізована версія дрона Ghost, яка може нести важчі корисні навантаження та літати протягом триваліших періодів часу.

Інженери розробили безпілотник із підтримкою модулів, що, на їхню думку, робить Ghost-X добре придатним для розвідки, безпеки та захисту військових. Дизайн дрона розробляли з урахуванням побажань і зауважень Міністерства оборони Великої Британії та інших замовників Ghost, зокрема ВПС США, Корпусу морської піхоти США та Командування спеціальних операцій США.

У модернізованій версії Ghost-X можна оснастити одразу двома батареями, що збільшує час польоту до 75 хвилин і подвоює вантажопідйомність до 9 кг. Дрон також має додатковий комплект дальнього зв'язку та безліч датчиків і корисного навантаження, включно з електрооптичними підвісами та навігаційним модулем на основі машинного зору, який дає змогу безпілотнику літати в разі відсутності сигналу супутників GPS.

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Зовсім недавно Anduril Industries придбала компанію Blue Force Technologies, розробника безпілотних авіаційних систем "групи 5" (такі БПЛА зазвичай важать до 600 кг) і можуть працювати на висоті 5,5 кілометра. Зі свого боку, Ghost-X — це БПЛА "групи 2". Такі дрони важать менш ніж 25 кілограми і працюють на висоті близько 1 кілометра. Видання вважає, що таким чином компанія Anduril Industries хоче розширити свій портфель моделей безпілотників зі штучним інтелектом і стати активнішим партнером для Міністерства оборони США.

Можливо, незабаром Anduril Industries запропонує щось для програми Пентагону "Реплікатор". У межах цієї програми армія США планує отримати армію безпілотників із ШІ, керованих із єдиного центру.

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