США створять тисячі "розумних" дронів для боротьби з Китаєм: що придумали в Пентагоні

США хочуть протиставити масовим системам Китаю більш технологічні платформи під управлінням штучного інтелекту.

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Пентагон збирається розгорнути тисячі автономних військових безпілотників протягом наступних двох років у рамках нової ініціативи з підвищення конкурентоспроможності з Китаєм. Про програму, що отримала назву "Реплікатор", оголосила заступник міністра оборони Кетлін Хікс, виступаючи на конференції Національної оборонної промислової асоціації з нових технологій, передає Defense News.

"Реплікатор стимулюватиме прогрес у занадто повільному переході американських військових інновацій до використання невеликих, розумних, дешевих і численних платформ", — сказав Гікс.

"Реплікатор" спирається на два ключові моменти. По-перше, основною перевагою Китаю є велика кількість людей і техніки, а отже, найкраща відповідь Сполучених Штатів — це інновації, а не гонитва за порівнянною кількістю "багнетів". По-друге, упор робиться на інноваційні автономні системи. Гікс навела як приклад війну в Україні, де дешеві, часто комерційні дрони виявилися незамінними на полі бою для розвідки, націлювання й атак. Однак програма "Реплікатор" орієнтована виключно на Китай — заступник міністра назвала цей момент "викликом поколінь американського суспільства".

Мета програми "Реплікатор" полягає у впровадженні невеликих дронів у великих кількостях і в короткі терміни при використанні комерційних інновацій. Палати представників уже підтримала цю ідею у своєму законопроєкті про витрати на оборону на 2025 фінансовий рік. Відповідно до закону, $1 млрд буде виділено на створення систем недорогих дронів, гнучких режимів зв'язку та обчислень, а також можливостей штучного інтелекту. Міністерство оборони запросило $1,8 млрд на штучний інтелект у 2024 фінансовому році та станом на 2021 рік опікувалося понад 685 пов'язаними проєктами. Програма "Реплікатор" якраз і призначена для об'єднання цих інвестицій і подальшого масштабування виробництва, сказала Кетлін Гікс.

Раніше Фокус розповідав, що ВПС США хочуть отримати 2000 безпілотників Valkyrie з ШІ. Пентагон планує отримати з бюджету близько 6 млрд на цю програму, а вартість кожного дрона "Валькірія" становитиме від $3 до $25 млн, але деякі експерти проти створення "розумної" зброї.