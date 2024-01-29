Самую популярную певицу убрали из поиска X из-за откровенных дипфейков: у Байдена отреагировали

Фальшивые обнаженные фото Тейлор Свифт, созданные искусственным интеллектом, вызвали скандал в США, ведь их часто публиковали даже в соцсетях.

Социальная сеть X (бывшая Twitter) заблокировала поиск по имени Тейлор Свифт, человека года по версии Time и самой богатой женщины-музыкантки в истории США, из-за широкого распространения откровенных дипфейков с обнаженными изображениями певицы. Об этом сообщает Variety.

Несколько дней назад в X получили вирусное распространение сгенерированные обнаженные изображения, которые вызвали бурную общественную реакцию в США. Сейчас поиск в социальной сети блокирует запрос "Taylor Swift" на английском, однако доступен на других языках и в комбинациях с другими словами, например "Taylor AI Swift".

По информации 404 Media, поддельные изображения поп-звезды могли возникнуть в группе в Telegram, пользователи которой делятся порнографическими изображениями женщин, созданными искусственным интеллектом. Одним из инструментов, которым пользуются члены группы, является Microsoft Designer, бесплатный генератор изображений на основе искусственного интеллекта, с механизмом обхода ограничений безопасности, запрещающих контент сексуального характера.

Фейковые фото певицы вызвали широкую общественную реакцию. Профсоюз актеров SAG-AFTRA осудил распространение поддельных изображений человека без его согласия и призвал поддержать законодательный запрет таких действий. Организация годами отслеживает подобные случаи и всегда поддерживает законы, предотвращающие создание дипфейков. Закон о предотвращении глубоких подделок интимных изображений был представлен в Конгрессе США в прошлом году.

"Разработка и распространение фальшивых изображений, особенно непристойных, без чьего-либо согласия должна быть признана незаконной. Как общество мы можем контролировать эти технологии, но мы должны действовать сейчас, пока не поздно", — заявили в профсоюзе.

Глава корпорации Microsoft Сатья Наделла в интервью NBC News высказался за сотрудничество технологических корпораций и правоохранительных органов в этом вопросе. Он считает, что компании могут сделать гораздо больше для устранения проблемы.

"Это абсолютно тревожно и ужасно, и поэтому да, мы должны действовать, и, откровенно говоря, все технические платформы, независимо от вашей позиции по любому конкретному вопросу — я думаю, что мы все выиграем, когда мир онлайн будет безопасным", — сказал Наделла.

На ситуацию отреагировали в администрации президента США. На вопрос, поддержит ли президент Байден законы, которые делают порно-дипфейки незаконными, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила: "Мы встревожены сообщениями о распространении изображений, о которых вы упоминаете... Очевидно, должно быть законодательство, которое бы решало эту проблему".

Стоит отметить, что сейчас Тейлор Свифт считают самой популярной женщиной-музыкантом в мире. Такой статус она получила благодаря наибольшему количеству прослушиваний на стриминговой платформе Spotify — 26,1 млрд в 2023 году.

Из-за популярности Тейлор Свифт сталкивается с опасностью и за пределами Интернета. На прошлой неделе Фокус сообщал об аресте преследователя певицы, который пытался попасть в дом, где расположена ее квартира.