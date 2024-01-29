Программист создал виртуальный компьютер при помощи Excel: есть чип, ОЗУ и экран (видео)

Разработчик использовал формулы Excel, чтобы написать язык программирования Excel-ASM16, а затем уже приступил к созданию ПК.

Блогер показал процесс создания виртуального компьютера с 16-битным чипом, используя программу Excel для программирования. Процесс разработки он заснял на видео и выложил его в свой YouTube-канал под названием Inkbox.

При помощи формул, взятых из Excel, блогер написал язык программирования Excel-ASM16, а уже на его основе он создал код для запуска процессора. Стоит отметить, что его тактовая частота составляет 3 Гц — этого вполне хватает для запуска различных программ.

Как вы уже догадались, архитектура виртуального полупроводника 16-битная. Объем оперативной памяти составляет скромные 128 Кб. Устройство имеет возможность демонстрировать изображения. Для этого его оснастили виртуальным экраном с разрешением 128x128 точек и возможностью отображать 16 цветов. Разработчик отметил, что не пользовался скриптами типа Visual Basic или какими-либо аналогичными.

Что касается языка программирования Excel-ASM16, то он поддерживает переменные, метки и работу с двоичными файлами. К нему прилагаются 23 инструкции. Чип будет работать наиболее эффективно, если прежде написать софт для него при помощи Excel-ASM16. Все данные, касательно виртуального процессора и языка Excel-ASM16, блогер выложил на GitHub.

"Я разработал собственный 16-битный компьютер в Microsoft Excel, не используя Visual Basic, плагины или что-либо еще, кроме обычного Excel. Все записи о системе сделаны в электронной таблице. Система основана на специальной архитектуре набора инструкций, которая имеет в общей сложности 23 инструкций мнемоники и 26 кодов операций. Конструкция процессора состоит из блока выборки, блока управления, арифметико-логического блока, файла регистров, блока ПК, нескольких мультиплексоров, блока управления памятью, таблицы ОЗУ объемом 128 КБ и 16-цветного дисплея 128x128", — написал блогер-программист.

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