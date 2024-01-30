Чипы Samsung больше не популярны: названы новые фавориты рынка процессоров

Продажи Samsung рухнули на 38% в прошлом году. Теперь лидером среди производителей чипов стала компания Intel, но и у нее не все гладко.

Аналитики из Counterpoint Research проанализировали работу производителей полупроводников за 2023 год. Согласно отчету, южнокорейская компания Samsung потеряла место лидера и уступила его американской Intel.

В прошлом году Samsung заработала 43,4 млрд долларов США от продажи процессоров. Этот показатель меньше на рекордные 38%, по сравнению с 2022 годом, когда выручка составляла 70,2 млрд долларов. А вот Intel удалось заработать 50,5 млрд долларов, хотя аналитики также зафиксировали падение прибыли, однако не столь значительное, как у Samsung, — на 16%.

Третье место рейтинга заняла NVIDIA, заработав 30,3 млрд долларов. Показатели этого производителя куда лучше, так как падения прибыльности не было, а наоборот, эксперты указывают на рост в 86%.

Что касается других крупных игроков на рынке полупроводников, то Qualcomm оказался на четвертой позиции с заработком в 30,2 млрд долларов и небольшим падением, т.к. в прошлом году показатель равнялся 36,3 млрд долларов.

Компания Broadcom — на пятом месте. Ее доходы исчисляются 30 млрд долларов с приростом в 13%.

SK Hynix шестая в списке с потерей в 33% и заработком 23,6 млрд долларов (35 млрд долларов компания заработала в 2022 году). AMD тоже оказалась на шестой позиции с 22,6 млрд долларов и падением в 4% по сравнению с 2022 годом, когда удалось заработать 23,6 млрд долларов.

Список замыкает Texas Instruments с выручкой 17,5 млрд долларов против 20 млрд долларов в 2022 году.

Аналитики полагают, что компания Samsung снова сможет стать лидером рынка в 2024-ом, если спрос на процессоры памяти будет держаться на высоком уровне.

Ранее мы писали о том, что США и ЕС нужен план, если Китай наводнит рынок дешевыми чипами. Продукция США и ЕС не сможет конкурировать с китайскими полупроводниками в цене, а это значит, что западные компании потеряют прибыль.