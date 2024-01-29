На Западе паника: США и ЕС нужен план, если Китай наводнит рынок дешевыми чипами

Продукция США и ЕС не сможет конкурировать с китайскими полупроводниками в цене, а это значит, что западные компании потеряют прибыль.

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В будущем компания-производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) наводнит глобальный рынок своей продукцией. Такое мнение высказал гендиректор SMIC и объявил об увеличении капитальных затрат на 7,5 млрд долларов США, передает Financial Times.

Благодаря щедрым государственным субсидиям китайские производители микросхем наращивают производственные мощности, несмотря на прогнозы переизбытка предложения. По данным одной из консалтинговых компаний, мощности по производству чипов в КНР вырастут на 60% в течение следующих 3 лет и могут удвоиться в течение следующих 5 лет. Так как ограничения некоторых стран Запада на экспорт оборудования для производства микросхем в Китай не дают возможности Поднебесной производить самые передовые процессоры, большую часть этой продукции составят базовые чипы, которые широко используются в автомобилях, домашней электронике и потребительских устройствах.

Генеральный директор TSMC, ведущего тайваньского производителя микросхем, недавно выразил обеспокоенность по поводу избыточных мощностей Китая. Другие руководители компаний-производителей выказывают такие же опасения, равно как и чиновники США, отвечающие за ведение торговой политики. Некоторые аналитики считают, что инвестиции КНР в производство чипов приведет к снижению цен, и, как следствие, к снижению прибылей западных компаний. Так, 8 января 2024 года конгрессмен-республиканец Майк Галлахер призвал администрацию президента Байдена использовать систему тарифов, чтобы не дать Китаю получить "чрезмерное влияние" на мировую экономику.

Однако неясно, в каких сегментах могут возникнуть избыточные мощности. Существует множество типов чипов, производимых разными компаниями на разных заводах из разных материалов. Нет никаких гарантий, что китайские компании получат долю рынка в каждом из секторов рынка полупроводников. Тем не менее правительства США, ЕС и Японии обсуждают возможные меры реагирования на избыточные мощности китайских производителей.

Тарифы являются обычным инструментом борьбы с демпингом, но Запад не импортирует напрямую большие объемы китайских чипов, так как они зачастую встроены в готовые устройства. Базовые процессоры часто составляют лишь небольшую часть стоимости продукта. Некоторые компании даже не знают, в какой стране были произведены используемые ими полупроводники. Учитывая сложность такого решения, как ввод тарифов, чиновники изучают альтернативы. Один из подходов — субсидировать использование некитайских чипов, хотя для этого правительствам потребуется найти средства.

Второй вариант — ограничить доступ к рынку конкретным китайским компаниям. В 2023 году SMIC представила 7-нм процессор для смартфонов Huawei, что вызвало скандал. Тогда Минторговли США начало официальное расследование, чтобы узнать, не нарушил ли производитель условия санкций США. Если нарушения будут доказаны, то "китайские ястребы" в Конгрессе потребуют жесткого наказания для SMIC, хотя западные предприятия, которые все еще работают с SMIC, будут лоббировать смягчение "приговора".

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Третий вариант: китайские чипы могут просто запретить использовать в критически важных компонентах для ЦОД, медицинских приборов, электромобилей и пр.

Европейцы смотрят на проблему избыточного предложения чипов иначе. Их не так беспокоит вопрос кибербезопасности, как возможность потерять в прибыли. Поэтому они отвергнут любой ответ, который, по их мнению, не будет соответствовать правилам Всемирной торговой организации.

Тем не менее полный запрет может и не потребоваться, если западные компании сократят объемы закупок китайских чипов. Комитет Палаты представителей уже вызвал руководителей нескольких крупных производителей микросхем в США для дачи показаний по поводу их связей с Китаем. По мере того как правительства активизируют расследования потенциальных избыточных мощностей в КНР, другие зарубежные компании поймут, что их тоже могут попросить объяснить, насколько они зависят от китайских процессоров и насколько безопасными являются их продукты.

Ранее сообщали о том, что ИИ-технологии КНР станут гораздо глупее из-за санкций. В надежде защитить свое технологическое превосходство и нацбезопасность, США хотят перекрыть китайским разработчикам доступ к своим облачным сервисам.