На Заході паніка: США та ЄС потрібен план, якщо Китай наповнить ринок дешевими чипами

Продукція США та ЄС не зможе конкурувати з китайськими напівпровідниками в ціні, а це означає, що західні компанії втратять прибуток.

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У майбутньому компанія-виробник чипів Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) наповнить глобальний ринок своєю продукцією. Таку думку висловив гендиректор SMIC і оголосив про збільшення капітальних витрат на 7,5 млрд доларів США, передає Financial Times.

Завдяки щедрим державним субсидіям китайські виробники мікросхем нарощують виробничі потужності, незважаючи на прогнози надлишку пропозиції. За даними однієї з консалтингових компаній, потужності з виробництва чипів у КНР зростуть на 60% протягом наступних 3 років і можуть подвоїтися протягом наступних 5 років. Оскільки обмеження деяких країн Заходу на експорт обладнання для виробництва мікросхем до Китаю не дають змоги Піднебесній виробляти найпередовіші процесори, більшу частину цієї продукції становитимуть базові чіпи, які широко використовуються в автомобілях, домашній електроніці та споживчих пристроях.

Генеральний директор TSMC, провідного тайванського виробника мікросхем, нещодавно висловив занепокоєння з приводу надлишкових потужностей Китаю. Інші керівники компаній-виробників висловлюють такі самі побоювання, так само як і чиновники США, що відповідають за ведення торговельної політики. Деякі аналітики вважають, що інвестиції КНР у виробництво чипів призведе до зниження цін, і, як наслідок, до зниження прибутків західних компаній. Так, 8 січня 2024 року конгресмен-республіканець Майк Галлахер закликав адміністрацію президента Байдена використовувати систему тарифів, щоб не дати Китаю отримати "надмірний вплив" на світову економіку.

Однак незрозуміло, в яких сегментах можуть виникнути надлишкові потужності. Існує безліч типів чипів, які виробляють різні компанії на різних заводах із різних матеріалів. Немає жодних гарантій, що китайські компанії отримають частку ринку в кожному із секторів ринку напівпровідників. Проте уряди США, ЄС і Японії обговорюють можливі заходи реагування на надлишкові потужності китайських виробників.

Тарифи є звичайним інструментом боротьби з демпінгом, але Захід не імпортує безпосередньо великі обсяги китайських чипів, оскільки вони часто вбудовані в готові пристрої. Базові процесори часто становлять лише невелику частину вартості продукту. Деякі компанії навіть не знають, в якій країні були зроблені використовувані ними напівпровідники. З огляду на складність такого рішення, як введення тарифів, чиновники вивчають альтернативи. Один із підходів — субсидувати використання некитайських чипів, хоча для цього урядам потрібно буде знайти кошти.

Другий варіант — обмежити доступ до ринку конкретним китайським компаніям. У 2023 році SMIC презентувала 7-нм процесор для смартфонів Huawei, що спричинило скандал. Тоді Мінторгівлі США почало офіційне розслідування, щоб дізнатися, чи не порушив виробник умови санкцій США. Якщо порушення буде доведено, то "китайські яструби" в Конгресі вимагатимуть жорсткого покарання для SMIC, хоча західні підприємства, які все ще працюють із SMIC, лобіюватимуть пом'якшення "вироку".

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Ще один удар по чипах: у США намагаються посилити санкції проти Китаю, боячись крадіжки даних

Третій варіант: китайські чипи можуть просто заборонити використовувати в критично важливих компонентах для ЦОД, медичних приладів, електромобілів тощо.

Європейці дивляться на проблему надлишкової пропозиції чипів інакше. Їх не так турбує питання кібербезпеки, як можливість втратити в прибутку. Тому вони відкинуть будь-яку відповідь, яка, на їхню думку, не відповідатиме правилам Світової організації торгівлі.

Проте повна заборона може і не знадобитися, якщо західні компанії скоротять обсяги закупівель китайських чипів. Комітет Палати представників уже викликав керівників кількох великих виробників мікросхем у США для свідчень щодо їхніх зв'язків із Китаєм. У міру того як уряди активізують розслідування потенційних надлишкових потужностей у КНР, інші зарубіжні компанії зрозуміють, що їх теж можуть попросити пояснити, наскільки вони залежать від китайських процесорів і наскільки безпечними є їхні продукти.

Раніше повідомляли про те, що ШІ-технології КНР стануть набагато дурнішими через санкції. У надії захистити свою технологічну перевагу і нацбезпеку, США хочуть перекрити китайським розробникам доступ до своїх хмарних сервісів.