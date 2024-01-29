Війна технологій США і КНР вийшла на новий рівень: ШІ стане набагато дурнішим через санкції

У надії захистити свою технологічну перевагу і нацбезпеку, США хочуть перекрити китайським розробникам доступ до своїх хмарних сервісів.

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Уряд США має намір заборонити іноземним компаніям, особливо з Китаю, використовувати американські хмарні обчислення для навчання моделей штучного інтелекту. Таку заяву зробила міністр торгівлі США Джина Раймондо, повідомляє Reuters.

Вона пояснила, що суть не в перешкоджанні доступу до самих сховищ даних. Річ у тім, що США здійснюють експортний контроль над чипами, і деякі з них встановлені в американських хмарних центрах обробки даних (ЦОД), і щоб перекрити доступ до чипів, доведеться "відрізати" шлях китайським компаніям до самих ЦОД. Міністр акцентувала, що вважає діяльність компаній із КНР "шкідливою і потенційно небезпечною".

Один з аспектів цієї ініціативи отримав назву "Знай свого клієнта", слідуючи йому, американські хмарні сервіси повинні з усією серйозністю підійти до питання ідентифікації своїх іноземних користувачів. Також відомо, що ініціатива спрямована на те, щоб загальмувати програми з розвитку штучного інтелекту (ШІ) Китаєм. Ініціатива виникла внаслідок пропозиції про блокування доступу китайських підприємств до американських хмарних технологій, висунутої ще в жовтні 2023 року.

Пропонований варіант постанови накладає значну відповідальність на компанії, що займаються хмарними обчисленнями. Ці компанії повинні перевіряти особу іноземних клієнтів, підтримувати стандарти ідентифікації користувачів і щорічно сертифікувати їх. Це правило є частиною стратегії із забезпечення кібербезпеки хмарних платформ США, якими можуть скористатися китайці "для розробки потенційно небезпечних ШІ-технологій". Тим часом Китай розглядає цей крок США, як спосіб стримати розвиток його економіки.

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Частково заборона на доступ до американських "хмар" уже працює. Так, у жовтні 2023-го президент Джо Байден видав указ, згідно з яким компанії-розробники ШІ-систем, що можуть становити загрозу національній безпеці, економіці, громадській охороні здоров'я США, мають розкривати уряду США результати своїх досліджень, а також підтверджувати, що їхній ШІ не є загрозою.

Галузь негативно відреагувала на такі нововведення. Головний юрисконсульт NetChoice, торгової групи у сфері високих технологій, Карл Сабо назвав указ Байдена незаконним, стверджуючи, що його виконання може стримувати міжнародне співробітництво у сфері ШІ.

Проте, попри спроби Адміністрації президента Байдена в такий спосіб захистити національну безпеку і зберегти технологічну перевагу США, китайські підприємства спокійно можуть отримати доступ до хмарних серверів Європи і країн Близького Сходу.

Раніше ми писали про те, що в США намагаються посилити санкції проти Китаю, боячись крадіжки даних. Республіканці звинувачують біотехнологічні компанії КНР у зборі генетичних даних американців, роботі на НВАК і в шпигунстві.