Імпорт чипів обвалився на 15%, у Китаю великі проблеми: винні не тільки санкції США

Причиною аналітики вважають дефляцію, коли валюта зростає в ціні, а попит на напівпровідники падає, оскільки компанії сподіваються в майбутньому купити чипів побільше.

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Імпорт чипів до Китаю істотно впав порівняно з минулим роком — на 15,4%. Це може істотно послабити технологічний сектор країни, вважають аналітики агентства Bloomberg.

У 2022 році Китай імпортував чипів на 413 млрд доларів США, а у 2023 році цей показник становив 349 млрд доларів, що означає зниження вартості на 15,4%. Те, що падіння взагалі відбулося, не дивно; навіть у тайванської компанії TSMC, яка зазвичай вважається однією з найбільш передових виробничих корпорацій у світі, продажі впали на 4,5%. Однак зниження поставок на 15,4% вказує на те, що у Китаю є проблеми із закупівлями, і це вони не пов'язані з ослабленням попиту на напівпровідники в усьому світі.

Можливо, що вся справа в економічних проблемах КНР, наприклад, у високій дефляції (дефляція — процес, протилежний інфляції, коли валюта не втрачає в ціні, а навпаки, зростає, — ред.). Дефляційна економіка спонукає споживачів не витрачати гроші, оскільки їхня вартість зростає, а це означає, що вони можуть купити більше товарів, або товари дорожчі, якщо почекають. Дефляція в Піднебесній і стала причиною зниження попиту на напівпровідники.

Однак обсяг постачань знизився лише на 10,8% порівняно зі зниженням вартості на 15,4%, а це означає, що чипи, які Китай не купив у 2023 році, були особливо цінними. Імовірно, тут вплинули санкції США щодо Китаю, які не дають йому змоги купувати передові відеокарти, особливо у Nvidia — H100, H200, GH200 і RTX 4090 заборонено продавати китайським компаніям, нагадує ЗМІ. Процесори A800 і H800 були створені спеціально для Китаю, щоб замінити A100 і H100, але все одно були швидко заблоковані новими санкціями.

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Звичайно, Китай також відмовляється від імпорту процесорів і вважає за краще виробляти їх самостійно. Країна, судячи з усього, збирається подвоїти виробництво чипів протягом наступних п'яти років, а його технології також наздоганяють західних конкурентів. КНР також працює над 5-нм техпроцесом, може виробляти чипи і графічні процесори споживчого рівня і навіть переходить до таких пристроїв, як процесори для центрів обробки даних і графічні процесори на базі штучного інтелекту. Навіть без економічних проблем або санкцій, вітчизняне виробництво напівпровідників неминуче призведе до скорочення імпорту в Китай.

Раніше ми повідомляли про те, що військові та уряд Китаю купують чипи Nvidia, незважаючи на заборону США. Китайські вчені можуть використовувати американські процесори для навчання військового ШІ, вважають дослідники.