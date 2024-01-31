Создан самый быстрый дрон в мире: на что способен реактивный мультикоптер Huntress II

БПЛА построен вокруг турборективного двигателя, что дает ему возможность развивать скорость до 483 км/ч.

Компания WaveAerospace (США) на днях презентовала новый дрон модели Huntress II. Разработчики назвали его самым быстрым в мире и неспроста, ведь беспилотник оснащен реактивной турбиной, передает NewAtlas.

По сути, реактивная турбина — основа устройства, а все остальные элементы лишь дополняют ее. Компания заявляет, что дрон способен зависать в воздухе, приземляться на любую поверхность, при чем сначала его будут поднимать обычные моторы, а турбина будет включаться позже.

Инженеры раскрыли некоторые характеристики беспилотника, но видео с его испытаний делиться не стали. Мультикоптер Huntress II, если измерять его габариты, ориентируясь на длину стоек, составляют 4 м. Вес вместе с топливом — 50 кг, взлетный вес — 165 кг. Имеются специальные контейнеры для полезной нагрузки. БПЛА запускается в течение 1,5 минут с земли, а еще его можно сбросить с борта самолета на высоте 6 км.

Длительность полета 2 часа, предусмотрена возможность дистанционного управления на расстоянии максимум 30 км. Эксплуатация реактивного дрона Huntress II обойдется недорого: один его полет стоит на 95% меньше, чем полет вертолета.

Благодаря тому, что турбореактивный двигатель может на время прекращать работу в полете, дрон способен маневрировать. Если же турбина работает безостановочно, то беспилотник разовьет скорость 483 км/ч. И это не предел, уверяют инженеры, т.к. они намерены увеличить скорость полета будущих моделей. Плюс Huntress II еще и в том, что он не боится сложных погодных условий: при скорости ветра 117 км/ч и в температурном диапазоне от -34°C до 54°C он выполнит поставленную перед ним задачу.

Ранее мы писали, что в Дубае пройдет первая в мире гонка в реактивных костюмах. Пилотам предстоит лететь над водой, поэтому их облачат в специальные гидрокостюмы на случай, если реактивные ранцы выйдут из строя.