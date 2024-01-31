Гроза российского ПВО: украинские дроны Cobra испытывают и передают военным

Эти БПЛА недорогие, простые в сборке и предназначены отвлекать внимание вражеских средств ПВО. Также они могут использоваться как дроны-камикадзе.

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Украинский дрон "Кобра" создали, чтобы отвлекать вражеские средства противовоздушной обороны или самостоятельно взрывать их. Сейчас беспилотники проходит испытания на Кировоградщине, о чем сообщает сайт "Точка доступа".

Команда для разработки дрона "Кобра" (Cobra) была создана на волонтерском принципе в начале полномасштабного вторжения. Проект БПЛА разрабатывали полгода, изначально его создавали как военно-транспортный, но потом переделали на боевой. Кроме истощения ПВО, беспилотник способен отвлекать на себя внимание вражеских средств поражения или сам выполнять роль ударного дрона. Сейчас "Кобру" тестируют с разной нагрузкой, чтобы определить, сколько взрывчатки он может нести.

Разработчики имели целью совместить мощность и небольшую цену дрона. Его корпус собран из клепаной стали по авиационной технологии — это снижает стоимость и ускоряет производство. Сделать такой беспилотный самолет стоит 2000 долларов: понадобится в несколько раз больше чтобы купить аналог.

Украинский беспилотник Cobra Фото: Точка доступа

Большинство компонентов беспилотника инженеры создают самостоятельно, некоторые нужно покупать в Украине или за рубежом. Двигатель — тоже собственной разработки команды инженеров, как и пропеллеры и электроника. Каркас БПЛА сделан из алюминиевых труб, как и другие металлические конструкции. Толщина стальной обшивки — всего 0,2 мм. Вес самолета без полезной нагрузки 16 кг, испытания ведутся с общей нагрузкой 32 кг. Cobra способна развить скорость 120-150 км/ч.

Для безопасности производство Cobra расположено в нескольких разных локациях. Для расширения производства нужны дополнительные квалифицированные работники. Также разработчики говорят, что "Коброй" весьма сложно управлять. Поэтому они готовы сотрудничать как с производителями, так и для обучения пилотов.

Запуск БПЛА Cobra

"Кобра" еще не стоит на вооружении Сил обороны Украины из-за испытаний. По словам разработчика Виталия Брызгалова, процессы проходят по ускоренной процедуре, а все причастные министерства максимально этому способствуют. Сейчас дроны уже передают военным, которые прошли обучение и умеют работать с ними. Украинцам надо еще примерно два месяца испытаний и постановки на вооружение, чтобы массово применять такие дроны на уровне "Шахедов", иранских барражирующих боеприпасов, которые запускает армия России.

Один дрон Cobra можно изготовить за три часа силами десяти человек. Как рассказал в интервью Фокусу основатель проекта Виталий Брызгалов, для эффективного применения во время постоянной войны нужны тысячи таких беспилотников.