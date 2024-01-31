Гроза російського ППО: українські дрони Cobra випробовують та передають військовим

Ці БПЛА недорогі, прості у збиранні та призначені відвертати увагу ворожих засобів ППО. Також вони можуть використовуватися як дрони-камікадзе.

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Український дрон "Кобра" створили, щоб відволікати ворожі засоби протиповітряної оборони або самостійно підривати їх. Зараз безпілотники проходить випробування на Кіровоградщині, про що повідомляє сайт "Точка доступу".

Команда для розробки дрона "Кобра" (Cobra) була створена на волонтерському принципі на початку повномасштабного вторгнення. Проєкт БПЛА розробляли пів року, початково його створювали як військово-транспортний, але потім переробили на бойовий. Окрім виснаження ППО, безпілотник здатний відвертати на себе увагу ворожих засобів ураження або сам виконувати роль ударного дрона. Наразі "Кобру" тестують з різним навантаженням, щоб визначити, скільки вибухівки він може нести.

Розробники мали на меті поєднати потужність та невелику ціну дрона. Його корпус зібраний з клепаної сталі за авіаційною технологією – це знижує вартість та пришвидшує виробництво. Виробити такій безпілотний літак коштує 2000 доларів: знадобиться у кілька разів більше щоб купити аналог.

Український безпілотник Cobra Фото: Точка доступу

Більшість компонентів безпілотника інженери створюють самотужки, деякі потрібно купувати в Україні або за кордоном. Двигун – теж власної розробки команди інженерів, як і пропелери та електроніка. Каркас БПЛА зроблений з алюмінієвих труб, як і інші металеві конструкції. Товщина сталевої обшивки – лише 0,2 мм. Вага літака без корисного навантаження 16 КГ, випробування ведуться з загальним навантаженням 32 кг. Cobra здатна розвинути швидкість 120-150 км/год.

Задля безпеки виробництво Cobra розташоване у кількох різних локаціях. Для розширення виробництва потрібні додаткові кваліфіковані працівники. Також розробники кажуть, що "Коброю" вельми складно управляти. Тож вони готові співпрацювати як з виробниками, так і для навчання пілотів.

Запуск БПЛА Cobra

"Кобра" ще не стоїть на озброєнні Сил оборони України через випробування. За словами розробника Віталія Бризгалова, процеси проходять за прискореною процедурою, а усі причетні міністерства максимально цьому сприяють. Наразі дрони вже передають військовим, які пройшли навчання та вміють працювати з ними. Українцям треба ще приблизно два місяці випробувань і постановки на озброєння, щоб масово застосовувати такі дрони на рівні "Шахедів", іранських баражувальних боєприпасів, які запускає армія Росії.

Один дрон Cobra можна виготовити за три години силами десятьох людей. Як розповів в інтерв'ю Фокусу засновник проєкту Віталій Бризгалов, для ефективного застосування під час вічний потрібні тисячі таких безпілотників.