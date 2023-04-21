Пастка для ППО: розробники розкрили призначення українського дрону Cobra (відео)

БПЛА викликатиме на себе ракети, щоб виснажувати і без того обмежені запаси росіян. Якщо ж ЗС РФ їх не збиватимуть, то Cobra сам підриватиме військові об'єкти.

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Український дрон Cobra через свою конструкцію дуже помітний для комплексів протиповітряної оборони, але саме на це розраховували його творці. Про це проекту "Гроші" розповів інженер-конструктор Віталій Бризгалов.

За його словами, команда з Кривого Рогу хотіла вигадати безпілотники, які можна робити швидко, багато і недорого. Вони вибрали класичний підхід, яким користуються для побудови літаків, що пілотуються, і почали робити корпуси БПЛА з листової сталі, з'єднуючи деталі заклепками. У результаті собівартість виробництва безпілотника Cobra становила близько $2000.

Водночас безпілотний літак зі сталевою конструкцією привертає значну увагу ППО. Росіяни можуть побачити "Кобру" на радарах або почути шум бензинового двигуна та атакувати, але в цьому полягає її головне призначення.

"Спочатку мета була одна — протидія ППО. Це помилкові цілі, це виснаження противника, щоб він витрачав дорогі ракети на недорогі дрони. Оскільки запас ракет не нескінченний, то за деякими напрямками 20-30 подібних дронів можуть повністю спустошити ППО, після чого можуть працювати більш серйозні, дорожчі дрони й навіть пілотована авіація. 50 подібних дронів паралізують будь-яку ППО", — заявив Віталій Бризгалов.

Дрон Cobra може не лише викликати на себе вогонь супротивника, а й вести розвідку, виявляючи російські комплекси ППО. Якщо ж росіяни почнуть ігнорувати такі безпілотники, щоб заощаджувати ракети, то бійці ЗСУ зможуть завантажити літальні апарати вибухівкою, перетворивши на небезпечні "камікадзе" чи бомбардувальники для атаки військових об'єктів.

Раніше писали, що Володимир Бризгалов та його команда навчилися збирати дрони-камікадзе Cobra всього за 3 години. За словами інженера, спочатку багато фахівців не розуміли ідею створення БПЛА з клепаної сталі, але в результаті вона себе виправдала. Багато компонентів виготовляються в Україні, що значно знижує вартість виробництва.

11 квітня Віталій Бризгалов заявив, що дрони Cobra полетять на Москву 9 травня. На його думку, якщо апарати і не долетять до російської столиці разом із вибухівкою, то вже точно відволікають ППО.