Ловушка для ПВО: разработчики раскрыли предназначение украинского дрона Cobra (видео)

БПЛА будет вызывать на себя ракеты, чтобы истощать и без того ограниченные запасы россиян. Если же ВС РФ не будут их сбивать, то Cobra будет сам взрывать военные объекты.

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Украинский дрон Cobra из-за своей конструкции очень заметен для комплексов противовоздушной обороны, но именно на это и рассчитывали его создатели. Об этом проекту "Гроші" рассказал инженер-конструктор Виталий Брызгалов.

По его словам, команда из Кривого Рога хотела придумать беспилотники, которые можно делать быстро, много и недорого. Они выбрали классический подход, которым пользуются для построения пилотируемых самолетов, и начали делать корпусы БПЛА из листовой стали, соединяя детали заклепками. В результате себестоимость производства беспилотника Cobra составила около $2000.

В то же время, беспилотный самолет со стальной конструкцией привлекает значительное внимание ПВО. Россияне могут увидеть "Кобру" на радарах или услышать шум бензинового двигателя и атаковать, но в этом заключается ее главное предназначение.

"Изначально цель была одна — противодействие ПВО. Это ложные цели, это истощение противника, чтобы он тратил дорогие ракеты на недорогие дроны. Так как запас ракет не бесконечный, то по некоторым направлениям 20-30 подобных дронов могут полностью опустошить ПВО, после чего могут работать более серьезные, более дорогие дроны и даже пилотируемая авиация. 50 подобных дронов парализуют любую ПВО", — заявил Виталий Брызгалов.

Дрон Cobra может не только вызывать на себя огонь противника, но и вести разведку, обнаруживая российские комплексы ПВО. Если же россияне начнут игнорировать такие беспилотники, чтобы экономить ракеты, то бойцы ВСУ смогут загрузить летательные аппараты взрывчаткой, превратив в опасных "камикадзе" или бомбардировщики для атаки военных объектов.

Ранее писали, что Владимир Брызгалов и его команда научились собирать дроны-камикадзе Cobra всего за 3 часа. По словам инженера, поначалу многие специалисты не понимали идею создания БПЛА из клепаной стали, но в итоге она себя оправдала. Многие компоненты делаются в Украине, что значительно снижает стоимость производства.

11 апреля Виталий Брызгалов заявил, что дроны Cobra полетят на Москву 9 мая. По его мнению, если аппараты и не долетят до российской столицы вместе со взрывчаткой, то уж точно отвлекут ПВО.