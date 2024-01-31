Найдена уязвимость российских FPV-дронов с машинным зрением: когда их можно легко сбить

Машинное зрение предоставляет российским дронам много преимуществ, но и эта технология не идеальна, потому что заставляет БПЛА зависать в воздухе.

Российские FPV-дроны с машинным зрением игнорируют средства радиоэлектронной борьбы и являются очень опасными для украинских бойцов. Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" рассказал в своем Telegram-канале об уязвимом месте этих беспилотников, которое позволяет сбивать их пулями.

Дроны с машинным зрением способны фиксироваться даже на движущейся цели визуально и затем преследовать ее. Поэтому они не "боятся" окопных средств РЭБ — беспилотник "видит" цель и просчитывает к ней путь без внешней связи или навигации.

Но цель еще надо захватить: для этого пилот подводит дрон к цели достаточно близко. После того он дает команду на фиксацию и беспилотник на несколько секунд зависает. Именно тогда FPV-дрон наиболее уязвим. Даже если не успеть в эти секунды, его скорость после начала преследования будет меньше, чем когда им управлял оператор. По опыту бойцов, в это время FPV-дрон довольно легко подстрелить из стрелкового оружия.

Использование FPV-дронов с машинным зрением дает их операторам сразу несколько ощутимых преимуществ. Для управления им не нужно быть опытным пилотом: в отличие от обычного пилотирования, в этом случае не нужны месяцы обучения. Лишь базовые знания позволяют поднять БПЛА в воздух, подвести к цели и обозначить ее — дальше машина делает все сама.

Автоматическое отслеживание цели и неуязвимость к РЭБ позволяют таким дронам лучше поражать движущиеся объекты. Растет и расстояние их применения — после наведения не надо беспокоиться из-за плохой связи. К тому же стоимость подобных дронов небольшая: на 300-500 долларов выше обычных.

Вопреки распространенному мнению, FPV-дроны с машинным зрением не имеют искусственного интеллекта. Они просто распознают набор пикселей в кадре и держатся его с помощью алгоритма.

Такое распознавание целей используют и российские "Ланцеты", об этом свидетельствуют остатки сбитых БПЛА. Для вычислений используется блок NVIDIA Jetson, который присутствует внутри с момента создания беспилотников.

Россияне доставляют хлопот ВСУ системами с машинным зрением, но и Украина старается не отставать. В интервью Фокусу военный специалист по РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что чипы для FPV-дронов с машинным зрением уже есть у Украины.