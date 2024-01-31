Сердце на чипе: ученые создали необычный "гаджет", который работает как орган человека

"Сердце на чипе" можно будет использовать вместо подопытных животных, на которых часто тестируют новые препараты.

Исследователи из медицинского центра Cedars-Sinai (США) создали модель из живых тканей "на чипе", работающую так же, как настоящее сердце. Они уверены, что устройство поможет выявлять степень токсичности лекарств, передает Science alert.

"Сердце на чипе" можно будет использовать вместо подопытных животных, на которых часто тестируют новые препараты, особенно те, которые предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и др.

Основой для создания "сердца на чипе" послужили индуцированные стволовые плюрипотентные клетки (hiPSC), так как они могут превращаться в клетки для самых разных живых тканей. То есть они являются базой для любых органов. В данном исследовании часть клеток была применена для создания мышечных тканей, а часть — для кровеносных сосудов. В итоге, обе ткани функционировали подобно тканям сердца. Примечательно, что мышечная ткань сокращалась с частотой 60 ударов в минуту, как и человеческое сердце.

Моделируя поток крови и механические движения сердца в ответ на определенные лекарственные препараты, ученые могут выявить, насколько токсичны препараты, могут ли они вызвать аритмию или гибель мышечных клеток. Кроме помощи в разработке более безопасных лекарств, "сердце на чипе" также сможет рассказать ученым больше о тонкостях сердечно-сосудистых заболеваний – о том, как они зарождаются и прогрессируют, и как их можно лечить.

Моделирование миниатюрных версий человеческих органов является новым инструментом в медицинских исследованиях, и новая модель "сердца на чипе" сыграет важную роль в тестировании разных методов лечения рака, которые, как было доказано, негативно влияют на работу сердца.

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