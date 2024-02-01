Мчит 100 км/ч: Ziyan показала уникальный дрон-вертолет с ножками и "умной" батареей (фото)

БПЛА Shadow S3 способен летать на ней около 100 минут и сохранять устойчивость даже на большой скорости, благодаря футуристичной конструкции.

Компания Ziyan презентовала свой беспилотник Shadow S3 на выставке UMEX 2024. Время его автономного полета составляет 100 минут, передает Interesting engineering.

Дрон Shadow S3 получил обтекаемый фюзеляж дугообразной формы и рулевой винт с каналом. По заявлениям разработчиков, этот дизайн делает устройство безопасным, практичным и долговечным. БПЛА изготовлен из высокоэффективного углеродного волокна и имеет максимальный взлетный вес менее 7 кг, включая 3 датчика и 2 батареи.

Беспилотник Shadow S3 Фото: Ziyan

Производители оснастили модель "умной" батареей, обеспечивающей 100 минут полета. Проверка уровня заряда батареи в одно касание, горячая замена и функции мгновенного подключения к сети делают устройство продвинутым и удобным для пользователя. В комплект поставки входит и портативный смарт-футляр для аккумулятора, способный полностью зарядить 4 батареи всего за 75 минут. Водонепроницаемый аккумуляторный блок также оснащен поворотными колесами и выдвижной ручкой, что делает пользование им очень удобным.

Скорость полета Shadow S3 составляет 100 км/ч. Благодаря оптимизации аппаратного обеспечения, конструкции, материалов, программного обеспечения, этот беспилотный вертолет будет сохранять устойчивость даже во время высокоскоростных полетов. Кроме того, инженеры обновили станцию управления БПЛА, оснастив ее виртуальными джойстиками дистанционного управления, полностью сенсорным экраном и более удобным пользовательским интерфейсом. Станция, питающаяся от батареи, которой хватает на 10 ч, обеспечивает автономную работу и упрощает рабочие процессы. Программное обеспечение ZiyanGCS даст возможность быстро разработать маршрут и активирует автоматические оповещения о рисках, обеспечивая автономность и безопасность работы дрона.

На борту у беспилотника также имеется мегафонный прожектор, камера с функцией машинного зрения, позволяющей отслеживать и определять цели, вести наблюдение или осуществлять проверку разных объектов.

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