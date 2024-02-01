Дрон-мишень BQM-177A вместо ракет: при скорости 1225 км/ч сбить его совсем непросто

БПЛА BQM-177A имитирует поведение противокорабельной ракеты и оснащен средствами радиоэлектронной борьбы. Он нужен для тренировки экипажей кораблей и самолетов ВМС США.

Военно-морские силы США разместили новый заказ у компании Kratos Defense & Security Solutions Inc. на изготовление дозвуковых дронов-мишеней BQM-177A и сенсоров, чтобы экипажи военных самолетов и кораблей ВМС могли тренироваться сбивать противокорабельные ракеты, передает издание Мilitary aerospace.

BQM-177A — это дозвуковая беспилотная воздушная цель нового поколения, имитирующая поведение и радиолокационную эффективность динамических, дозвуковых противокорабельных крылатых ракет. БПЛА может развивать скорость более 0,95 Маха (чуть менее 1225 км/ч, — ред.), высота его полета достигает 2 м над землей, 3 м над водой.

Беспилотник располагает внутренними и внешними датчиками для оценки близости, идентификации "свой-чужой", системой активного радиочастотного усиления, средствами радиоэлектронной борьбы и пр. BQM-177A был создан на базе самолета Kratos BQM-167X и оснащен встроенным турбореактивным двигателем MicroTurbo TR-60-5+. Что касается его габаритов, то они следующие:

длина 5 м;

размах крыльев 2 м;

вес 281 кг с топливом и полезной нагрузкой.

Представители командования воздушных систем ВМС США объявили о заключении контракта на сумму 57,7 млн долларов США с подразделением беспилотных систем Kratos. Известно, что модели BQM-177A будут направлены на военные базы 5-ю партиями. Всего специалисты из Kratos Defense & Security Solutions Inc. построят 70 дозвуковых беспилотников-мишеней для проведения учений.

Также, согласно условиям контракта, разработчики должны будут поставить 55 установок для запуска дронов и всю необходимую информацию об устройствах для ВМС США, вооруженных сил Канады и Австралии.

Издание напоминает, что прототипы БПЛА-мишеней BQM-177A были разработаны в 2016 года. Два года спустя ВМС заказали 45 таких беспилотников для тестов, и только в прошлом году компания перешла на полномасштабное производство.

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