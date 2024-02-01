Модернизаторы дронов из ТРО сетуют на производителей: "Все, из Украины — неподходящего качества"

Основная проблема модернизации дронов на фронте — отсутствие надлежащих запчастей. Также бойцы практически все делают за свой счет.

В 128 бригаде ТРО четверо военнослужащих создали мастерскую по модернизации дронов. В ней модернизируют "мавики" и создают собственные модели. Об этом сообщает "Суспільне Дніпро" в своем сюжете.

Бойцы делают дроны самостоятельно, большей частью за свой счет. Некоторые потребности перекрывают сборами и помощью знакомых. Электронику и необходимые части большинством покупают китайские — к сожалению, в Украине они до сих пор не изготавливаются или не того качества.

Глеб, 128 бригада ТРО Фото: Суспільне

"Почти все детали, сама электроника — это Китай, но программирование и настройка, это уже наши ребята научились с этим работать. Некоторые детали доштамповываются, некоторые детали изготавливают волонтеры. У нас был сбор на самолет и сбор на два дрона, а остальное — за собственные средства ребят, — говорит военнослужащий Глеб, который родился и до 4 лет проживал в России, — Сейчас в Украине нет предприятий такого масштаба, которые бы нам помогли. Мы не изготавливаем ни двигатели, ни камеры, ни электронику. Те образцы контроллеров и прочего, что делает Украина — немного не соответствуют потребностям".

Целью работы бойцов является большая надежность дронов в различных погодных и боевых условиях, большая грузоподъемность, лучший боевой результат и в итоге — сохранение жизни бойцов.

Максим, 128 бригада ТРО Фото: Суспільне

"У меня был замысел... Когда мы летаем и теряем дроны (за одну смену можно потерять все, которые есть на позиции). Я себе поставил задачу сделать собственный дрон, разведчик, корректировщик — который может и не полностью заменит мавик, но будет более надежным. Он больше, чем мавик и он должен дольше висеть, но точно я не знаю характеристик, потому что еще не запускал", — говорит военный Максим, который вложил в инструменты в мастерскую более 100 тыс. грн собственных средств.

Импровизированная лаборатория переделывает FPV-дроны на бомбардировщики, улучшают камеры и другие узлы. Дроны модернизируют и изготавливают в небольшом количестве, но обучают новых пилотов работе с ними.

Сюжет о лаборатории дронов

"Этот дрон пришел к модернизации, это бомбер, но он не может хорошо выполнять свою работу. Потому что эти бомберы оборудованы аналоговыми камерами, в них очень плохо видно. Бомбер может прилететь и не найти врага там, где видит цифровая камера. Во-вторых, бойцы разоблачают свои позиции возвращаясь этим дроном. Потому что все могут смотреть, это как телеканал — любой может включить телевизор и смотреть, куда летит этот дрон... Все это и другие детали будут заменены, это позволит ему лучше работать в воздухе, лучше зависать, лучше выполнять свою работу, нести большие нагрузки", — добавляет Глеб

Военные рассказывают, что россияне тоже умело учатся тактике работы с БПЛА. Залогом успеха в соревнованиях с ними мастера-военнослужащие видят в постоянной модернизации, без которой "будет горе".

Если бойцы говорят о качестве, то военные эксперты сетуют на оторванность производителей от фронта. Об этом рассказывают Александр Карпюк (Serg Marco) и Сергей Бескрестнов (Флеш).