70 тысяч проданных дронов отзывают из-за взрывающихся батарей: деньги обещают вернуть

Пользователи должны вернуть дроны для селфи Pixy без батарей. И тогда они смогут получить 185 долларов США.

Американская компания Snap отзывает 71 000 дронов модели Pixy по причине неисправности литий-ионных батареи, которые создают опасность возгорания, передает The Verge.

Дроны Pixy, которые еще называют "летающей селфи-камерой" были выпущены на рынок 4 месяца назад. За это время удалось реализовать 71 000 устройств (дроны + съемные батареи к ним — ред.), но теперь компания отзывает каждый дрон, потому что аккумуляторы рискуют взорваться и загореться.

Можно было бы предложить пользователям батареи на замену, так как у Pixy они съемные, но, видимо, заменить их просто нечем, либо же Snap подобных аккумуляторов уже не производит, поэтому отзывают устройства целиком. Причиной отзыва послужили сообщения о "вздутии" батареи, возгорании и получении "легкой травмы" в результате взрыва.

Snap и Комиссия по безопасности потребительских товаров США заявили, что пользователям следует "немедленно прекратить использование летающей камеры Pixy, вынуть батарею и не ставить ее на зарядку". Компания гарантировала полный возврат средств за весь дрон. То есть, каждый получит по 185 долларов США.

Чек предъявлять не нужно — достаточно подать заявку на возврат средств, даже если вы получили устройство в подарок. Чтобы получить деньги, пользователям придется вернуть дрон целиком, за исключением батарей. А вот найти безопасный способ утилизации батареек людям придется самостоятельно.

Растущая популярность устройств с литий-ионными батареями продолжает создавать риск возникновения опасных пожаров. Представитель Snap сообщил Forbes, что перегрев аккумуляторов был зафиксирован лишь в нескольких случаях, но компания решила отозвать все дроны из соображений безопасности. Однако литий-ионные батареи, используемые для питания более крупных устройств, таких как скутеры, электронные велосипеды и мопеды, стали серьезной проблемой в таких городах, как Нью-Йорк и Лондон. По словам комиссара Управления пожарной охраны Нью-Йорка Лоры Кавана, литий-ионные батареи стали причиной почти 500 пожаров в Нью-Йорке за последние 3 года. В этих пожарах погибли 24 человека.

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