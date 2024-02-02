General Atomics создала боевой дрон при помощи 3D-печати: что о нем известно

БПЛА A2LE можно будет запускать как с борта самолета, так и с земли для ведения разведки, наблюдения и даже для атаки целей.

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Компания General Atomics Aeronautical Systems в партнерстве с Divergent Technologies спроектировала и построила дрон Advanced Air-Launched Effects (расширенные эффекты запуска с воздуха — A2LE) при помощи 3D-печати. Тем самым она продемонстрировала, как можно ускорить и удешевить производство боевых БПЛА, передает Defense news.

Беспилотник A2LE был протестирован на испытательном полигоне Дагвей в штате Юта (США). Инженеры и военные убедились, что 3D-печать может помочь в создании эффективных устройств. Компания надеется внедрить этот метод при производстве не только беспилотных, но и пилотируемых платформ.

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Согласно заявлению, компания планирует создать несколько аппаратов A2LE для наблюдения, нападения, подавления противовоздушной обороны противника. Предполагается, что эти беспилотники будут запускаться с бортов военных самолетов, а также с наземных пусковых установок.

General Atomics продемонстрировала еще один дрон типа A2LE — Eaglet. Он способен нести самые разные датчики и снаряды в качестве полезной нагрузки. Этот небольшой дрон также можно запускать с борта более крупного БПЛА или самолета.

Компания работает над другими моделями БПЛА: Sparrowhawk и LongShot. Цель разработчиков — сделать производство дронов массовым и дешевым. По словам представителей компании, не стоит сравнивать все эти беспилотники друг с другом, потому что они будут выполнять абсолютно разные задачи.

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