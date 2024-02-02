General Atomics створила бойовий дрон за допомогою 3D-друку: що про нього відомо

БПЛА A2LE можна буде запускати як з борту літака, так і з землі для ведення розвідки, спостереження і навіть для атаки цілей.

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Компанія General Atomics Aeronautical Systems у партнерстві з Divergent Technologies спроектувала і побудувала дрон Advanced Air-Launched Effects (розширені ефекти запуску з повітря — A2LE) за допомогою 3D-друку. Тим самим вона продемонструвала, як можна прискорити і здешевити виробництво бойових БПЛА, передає Defense news.

Безпілотник A2LE було протестовано на випробувальному полігоні Дагвей у штаті Юта (США). Інженери та військові переконалися, що 3D-друк може допомогти у створенні ефективних пристроїв. Компанія сподівається впровадити цей метод при виробництві не тільки безпілотних, а й пілотованих платформ.

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Згідно із заявою, компанія планує створити кілька апаратів A2LE для спостереження, нападу, придушення протиповітряної оборони противника. Передбачається, що ці безпілотники будуть запускатися з бортів військових літаків, а також з наземних пускових установок.

General Atomics продемонструвала ще один дрон типу A2LE — Eaglet. Він здатний нести найрізноманітніші датчики і снаряди як корисне навантаження. Цей невеликий дрон також можна запускати з борту більшого БПЛА або літака.

Компанія працює над іншими моделями БПЛА: Sparrowhawk і LongShot. Мета розробників — зробити виробництво дронів масовим і дешевим. За словами представників компанії, не варто порівнювати всі ці безпілотники один з одним, тому що вони виконуватимуть абсолютно різні завдання.

Раніше ми повідомляли про те, що Ziyan показала унікальний дрон-вертоліт з ніжками і "розумною" батареєю. БПЛА Shadow S3 здатний літати на ній близько 100 хвилин і зберігати стійкість навіть на великій швидкості, завдяки футуристичній конструкції.