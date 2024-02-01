Мчить 100 км/год: Ziyan показала унікальний дрон-вертоліт із ніжками та "розумною" батареєю (фото)

БПЛА Shadow S3 здатний літати на ній близько 100 хвилин і зберігати стійкість навіть на великій швидкості, завдяки футуристичній конструкції.

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Компанія Ziyan презентувала свій безпілотник Shadow S3 на виставці UMEX 2024. Час його автономного польоту становить 100 хвилин, передає Interesting engineering.

Дрон Shadow S3 отримав обтічний фюзеляж дугоподібної форми і рульовий гвинт із каналом. За заявами розробників, цей дизайн робить пристрій безпечним, практичним і довговічним. БПЛА виготовлено з високоефективного вуглецевого волокна, він має максимальну злітну вагу менше ніж 7 кг, включно з 3 датчиками і 2 батареями.

Безпілотник Shadow S3 Фото: Ziyan

Виробники оснастили модель "розумною" батареєю, що забезпечує 100 хвилин польоту. Перевірка рівня заряду батареї в один дотик, гаряча заміна і функції миттєвого підключення до мережі роблять пристрій просунутим і зручним для користувача. У комплект поставки входить і портативний смарт-футляр для акумулятора, здатний повністю зарядити 4 батареї всього за 75 хвилин. Водонепроникний акумуляторний блок також оснащений поворотними колесами і висувною ручкою, що робить користування ним дуже зручним.

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Швидкість польоту Shadow S3 становить 100 км/год. Завдяки оптимізації апаратного забезпечення, конструкції, матеріалів, програмного забезпечення, цей безпілотний вертоліт зберігатиме стійкість навіть під час високошвидкісних польотів. Крім того, інженери оновили станцію управління БПЛА, оснастивши її віртуальними джойстиками дистанційного керування, повністю сенсорним екраном і зручнішим користувацьким інтерфейсом. Станція, що живиться від батареї, якої вистачає на 10 год, забезпечує автономну роботу і спрощує робочі процеси. Програмне забезпечення ZiyanGCS дасть змогу швидко розробити маршрут і активує автоматичні сповіщення про ризики, забезпечуючи автономність і безпеку роботи дрона.

На борту у безпілотника також є мегафонний прожектор, камера з функцією машинного зору, що дає змогу відстежувати і визначати цілі, вести спостереження або здійснювати перевірку різних об'єктів.

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