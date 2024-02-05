Россияне разработали мини-компьютер для боевых дронов: что в нем особенного

Устройство называется "бортовой вычислительный модуль для БПЛА". Его задача — принимать, обрабатывать и передавать данные с датчиков оператору в режиме реального времени.

Российское госпредприятие "Алмаз-Антей" разработало цифровой вычислительный модуль для военных дронов. Свое изобретение россияне показали на выставке NAIS 2024 в Москве, передает ТАСС.

На самом деле на мероприятии было презентовано не готовое устройство, а только его концепт. Разработчики заявили, что бортовой цифровой вычислительный модуль предназначен для разных типов БПЛА. Он упростит управление дронами. Иными словами, гаджет можно назвать бортовым мини-компьютером, делающим беспилотники "умнее".

Как утверждают представители компании, модуль призван "унифицировать бортовое оборудование" российских дронов. Устройство будет служить готовой электронной начинкой для любого БПЛА — стоит только вставить ее в корпус, запитать и активировать операционную систему реального времени (операционная система реального времени обладает определенными функциями для проектирования, разработки и функционирования систем реального времени, установленных на конкретном оборудовании, — ред.). Судя по всему, ОС будет отвечать за передачу данных, собранных при помощи датчиков, в режиме реального времени операторам БПЛА.

В "Алмаз-Антей" подчеркнули, что эта ОС разработана в России, однако никаких данных о системе больше не разглашают — ни касательно ее архитектуры, ни оболочки, ни того, на каком движке она работает, ни даже ее названия.

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