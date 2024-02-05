"Самый лучший боевой дрон в мире": что известно о новейшем БПЛА Milkor 380 (видео)

Беспилотник компании Milkor может атаковать цели при помощи "умных" бомб и ракет, а также скрываться от радаров.

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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на выставке World Defense Show 2024 южноафриканская оборонная компания Milkor представила БПЛА Milkor 380. Разработчики назвали дрон "самым совершенным боевым беспилотником на сегодняшний день". Подробнее об устройстве рассказало издание Army Recognition Group.

Milkor 380 может выполнять широкий спектр задач: от наблюдения и разведки до атак. Он оснащен новейшими стелс-технологиями, что делает его практически невидимым для радиолокационных систем. За работу БПЛА отвечает система искусственного интеллекта (ИИ), благодаря чему удалось существенно расширить его возможности принятия решений в сложных боевых ситуациях.

Дрон Milkor 380

Повышая свою эксплуатационную гибкость, Milkor 380 может быть вооружен набором высокоточных боеприпасов, что позволяет ему поражать цели с высокой точностью и минимальным сопутствующим ущербом. Под высокоточными боеприпасами инженеры подразумевают некоторые ракетные системы и "интеллектуальные" бомбы, предназначенные для нанесения ударов как по военному транспорту, так и по пехоте.

Из особенностей компания выделяет выносливость и универсальность дрона. Он может совершать длительные полеты, действовать в различных климатических условиях и в любой местности, от засушливых пустынь до густых лесов, обеспечивая разведку и поддержку воинских подразделений в режиме реального времени.

Технические характеристики дрона Milkor 380:

размах крыльев 18,6 м;

максимальная взлетная масса 1300 кг;

внешняя полезная нагрузка 210 кг;

двигатель: четырехтактный четырехцилиндровый Rotax 915iS с турбонаддувом:

максимальная высота 10 000 м

максимальной скорости 250 км/ч;

крейсерская скорость 150 км/ч.

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Во время выставки БПЛА продемонстрировал превосходную маневренность, скорость и точность. Ожидается, что данный беспилотник значительно повысит эффективность армий, предлагая новый уровень сложности беспилотных боевых решений.

Многие эксперты прогнозируют рост спроса на современные дроны. Презентация Milkor 380 на Всемирной оборонной выставке 2024 не только укрепила позиции компании Milkor как лидера в области оборонных технологий, но и подчеркнула растущую важность беспилотных систем в современной военной стратегии. Поскольку страны всего мира стремятся повысить свой оборонный потенциал, дроны, подобные Milkor 380, призваны сыграть ключевую роль в формировании вооруженных сил.

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