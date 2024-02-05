В НОАК заявили о подготовке к реализации "дрона 007", способного прятаться под водой, уклоняться от пуль, вести разведку, атаковать цели, в том числе и живую силу.

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Подразделение 78092 Народно-освободительной армии Китая сотрудничает с группой ученых над разработкой дронов, которые смогут заменить людей в сложных зарубежных миссиях в течение следующих 10 лет. Подробности передает SCMP.

Этот БПЛА сможет летать на огромные расстояния, нырять глубоко под воду и находиться в засаде в течение длительного времени. По команде он будет выныривать из воды, атаковать цели, а затем снова погружаться под воду.

Китайские военные раскрыли некоторые подробности, связанные со своими планами по проведению специальных операций за рубежом. Они также заявили, что это поможет разработчикам, инженерам и ученым, работающим в сфере дроностроения, лучше понять их потребности и стратегические цели. Итак, согласно планам, гипотетическая миссия может быть осуществлена в 2035 году, когда между Китаем и "соседней страной" вспыхнет небольшой конфликт. Чтобы избежать эскалации конфликта и не расходовать бюджетные средства для его урегулирования, обе стороны договариваются об ограничениях, используя стрелковое оружие, беспилотные катера, БПЛА и зенитные орудия.

Затем по сценарию перед китайскими военными ставится задача: быстро и бесшумно нанести удар по ключевым объектам противника в глубоком тылу. Их цель — важный центр управления и снабжения противоборствующих сил — спрятана вдоль некой реки, примерно в 40 км от линии фронта (журналисты предположили, что это может быть река обширную Ярлунг Цангпо (Брахмапутра), которая течет из Тибета в Индию, — ред.).

Для этой операции китайские военные должны использовать только дроны, соответствующие довольно высоким требованиям. Вот тут впервые и упоминаются беспилотники для спецопераций, которые должны уметь выполнять задания как в одиночку, так и в составе роя. По задумке военных, устройства должны уметь плавать под водой, избегая обнаружения при запуске торпед по патрульным катерам противника.

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Чтобы оставаться незамеченными, БПЛА нового типа должны держаться близко к руслу реки, оставаться под водой в течение длительного времени и с легкостью преодолевать препятствия. Как только дроны всплывут, они тут же должны подняться на малую высоту, совершая быстрые маневры, чтобы избежать огня противника. И когда они достигнут цели, то атакуют ее, нанеся точные удары, а затем отключатся без дальнейшего вмешательства человека. БПЛА также планируют оснастить передовыми системами разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Если войска противника попытаются бежать, эти дроны должны преследовать и уничтожать их, обеспечивая полную победу перед возвращением на территорию Китая.

Команда НОАК заявила, что модель разработки этого нового БПЛА была вдохновлена подходом вооруженных сил США. Китай имеет крупнейшие и наиболее технологически продвинутые в мире заводы по производству гражданских беспилотников, но, в отличие от США, большинство китайских поставщиков гражданских дронов не сотрудничают с военными.

Ранее мы писали о том, что Китай готовится запускать дроны-невидимки GJ-11 с кораблей-амфибий. Пентагон уже обеспокоился возможностью использования этих беспилотников Китаем, но пока их посадка на десантный корабль является сложной задачей.