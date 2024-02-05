У Китаї створять дрон для заміни спецпризначенців і шпигунів: має літати, плавати і вбивати людей

У НВАК заявили про підготовку до реалізації "дрона 007", здатного ховатися під водою, ухилятися від куль, вести розвідку, атакувати цілі, зокрема й живу силу.

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Підрозділ 78092 Народно-визвольної армії Китаю співпрацює з групою вчених над розробкою дронів, які зможуть замінити людей у складних зарубіжних місіях протягом наступних 10 років. Подробиці передає SCMP.

Цей БПЛА зможе літати на величезні відстані, пірнати глибоко під воду і перебувати в засідці протягом тривалого часу. За командою він буде виринати з води, атакувати цілі, а потім знову занурюватися під воду.

Китайські військові розкрили деякі подробиці, пов'язані зі своїми планами щодо проведення спеціальних операцій за кордоном. Вони також заявили, що це допоможе розробникам, інженерам і вченим, які працюють у сфері дронобудування, краще зрозуміти їхні потреби та стратегічні цілі. Отже, згідно з планами, гіпотетичну місію можна здійснити у 2035 році, коли між Китаєм і "сусідньою країною" спалахне невеликий конфлікт. Щоб уникнути ескалації конфлікту і не витрачати бюджетні кошти для його врегулювання, обидві сторони домовляються про обмеження, використовуючи стрілецьку зброю, безпілотні катери, БПЛА та зенітні гармати.

Потім за сценарієм перед китайськими військовими ставиться завдання: швидко і безшумно завдати удару по ключових об'єктах противника в глибокому тилу. Їхня мета — важливий центр управління і постачання протиборчих сил — захована вздовж якоїсь річки, приблизно за 40 км від лінії фронту (журналісти припустили, що це може бути річка Ярлунг Цангпо (Брахмапутра), що тече з Тибету до Індії, — ред.).

Для цієї операції китайські військові повинні використовувати тільки дрони, що відповідають досить високим вимогам. Ось тут вперше і згадуються безпілотники для спецоперацій, які повинні вміти виконувати завдання як поодинці, так і в складі рою. За задумом військових, пристрої мають вміти плавати під водою, уникаючи виявлення під час запуску торпед по патрульних катерах противника.

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Щоб залишатися непоміченими, БПЛА нового типу повинні триматися близько до русла річки, залишатися під водою протягом тривалого часу і з легкістю долати перешкоди. Щойно дрони спливуть, вони одразу ж мають піднятися на малу висоту, здійснюючи швидкі маневри, щоб уникнути вогню противника. І коли вони досягнуть мети, то атакують її, завдавши точних ударів, а потім відключаться без подальшого втручання людини. БПЛА також планують оснастити передовими системами розвідки, спостереження і рекогносцировки.

Якщо війська противника спробують втекти, ці дрони повинні переслідувати і знищувати їх, забезпечуючи повну перемогу перед поверненням на територію Китаю.

Команда НВАК заявила, що модель розробки цього нового БПЛА була натхненна підходом збройних сил США. Китай має найбільші і найбільш технологічно просунуті у світі заводи з виробництва цивільних безпілотників, але, на відміну від США, більшість китайських постачальників цивільних дронів не співпрацюють з військовими.

Раніше ми писали про те, що Китай готується запускати дрони-невидимки GJ-11 з кораблів-амфібій. Пентагон уже занепокоївся можливістю використання цих безпілотників Китаєм, але поки що їхня посадка на десантний корабель є складним завданням.