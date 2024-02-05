Надежный дрон для ночных операций Shoolika mk6: на что способен беспилотник

Дрон-бомбардировщик может работать ночью благодаря тепловизионной камере. БПЛА устойчив к РЭБ и работает в тяжелых условиях.

Стартап SkyLab UA, участник платформы Brave1, создал ударный дрон Shoolika mk6, способный наносить точные удары даже в ночных условиях. О нем рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своем Telegram-канале.

По словам министра, военные уже испытали Shoolika mk6 и назвали его важным для тактических операций в ночное время. БПЛА получил доступ к использованию и находится в процессе получения кодификации НАТО.

Дрон оборудован ведущими системами визуального наблюдения, оснащен высокоточной системой управления, он устойчив к воздействию РЭБ. На сайте производителя указаны технические характеристики БПЛА:

Дальность действия — 10 км;

Полный вес — 21 кг;

Максимальная нагрузка — 4 кг;

Максимальная скорость — 54 км/ч;

Время полета — 25-45 мин;

Защита — IP54;

Операционные температуры — -5°C to 50°C;

Камеры — дневная, тепловизионная.

Страница Shoolika mk6 в Brave Inventors рассказывает о стабильности полета и высокой маневренности дрона благодаря мультикоптерной конструкции. БПЛА способен выполнять задачи в различных условиях, надежный и устойчивый к препятствиям. Он составлен из качественных компонентов и оснащен защищенным пультом управления.

Дрон Shoolika mk6 Фото: Brave Inventors

Дрон адаптируется к различным системам полезной нагрузки для более гибкого использования в различных ситуациях. Декларируется удобство управления и быстрое развертывание, что дает возможность пилотам с опытом выполнять боевые задачи на этом дроне за короткое время. Защищенный пульт управления имеет расширенный спектр частот и оснащен внешними антеннами для управления из укрытий. Также дополнительно указаны несколько параметров:

Связь — 800 МГц-5,9 ГГц;

Дистанция — 5-7 км в одну сторону;

Полезная нагрузка — до 6,8 кг.

В планах производителей улучшение системы искусственного интеллекта для автономных миссий и камер, чтобы лучше искать цели и менять курс для корректировки ударов с воздуха.

Недавно министр Федоров поделился рассказал о дронах и системах для них, которые нужны Украине в ближайшей перспективе. В частности речь идет об аналогах российского "Ланцета", наведения на РЭБ и самонаведения дронов.