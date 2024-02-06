Safran Skyjacker: создано универсальное решение для поиска и уничтожения любых дронов

Компания Safran представила универсальное решение, все в одном для поиска, идентификации и нейтрализации дронов. Производитель заявляет о поиске во всех диапазонах и различных способах обезвреживания.

На выставке World Defense Show в Эр-Рияде Safran Electronics & Defense представила новое решение Skyjacker для борьбы с дронами. Об этом сообщает сайт EDR Online.

Используя собственные достижения в области точного измерения времени, механизма моделирования, инерциальных навигационных систем и электрооптики, Safran разработал собственную систему Skyjacker для противодействия угрозам, созданным вражескими беспилотниками, особенно теми, которые используются в текущих конфликтах, теми, которые применяются террористами или для разведывательных атак. Она использует особую систему управления и контроля, разработанную Hologarde, которая может использовать комбинацию датчиков и радаров для обнаружения входящих БПЛА, технологии для их идентификации и нейтрализации большого разнообразия угроз.

Safran Skyjacker ищет, идентифицирует и даже обезвреживает дроны Фото: EDR Online

После обнаружения дрона его можно идентифицировать с помощью базы данных сигнатур дронов. Если беспилотник определен как угроза, Skyjacker может нейтрализовать его с помощью различных средств, таких как глушение связи, контроль над навигационной системой благодаря технологии GNSS Spoofing (на всех диапазонах и частотах) или физическим уничтожением. Skyjacker может работать со многими целями сразу и реагировать на возможные атаки стаи дронов.

Safran Skyjacker — это модульное и масштабируемое решение, которое можно адаптировать к конкретным потребностям. Систему можно развернуть на различных платформах, таких как корабли, наземные транспортные средства и стационарные установки. По словам разработчиков, это мощное и универсальное решение для борьбы с дронами, которое можно использовать для защиты людей и имущества от угроз, которые представляют вражеские дроны.

Тем временем россияне тоже работают над противодействием украинским дронам, от которых страдают на фронте. Новая система контроля воздушного пространства может быть эффективной, если дойдет до передовой.