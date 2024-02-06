Новая российская система РЛС обещает эффективность против дронов, если дойдет до фронта

В России начали массово производить системы поиска и сопровождения малых самолетов и дронов. Система находит и следит одновременно за многими дронами.

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Российский холдинг "Высокоточные комплексы" запустил серийное производство системы контроля воздушного пространства, предназначенную для отслеживания малой авиации и беспилотников. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на корпорацию "Ростех"

О намерении холдинга начать массовое производство систем стало известно еще в августе 2023 года. Такие намерения продиктованы увеличением опасности, которую российские оккупанты испытывают от украинских беспилотников, количество которых, по словам россиян, сильно увеличилось.

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Система разработана Центральным конструкторским бюро аппаратостроения (ЦКБА). Она состоит из отдельных РЛС количеством до 24 единиц. СКВП может отслеживать до 20 воздушных целей одновременно, включая беспилотники малого размера.

В систему входят радиолокационные станции с неподвижной фазированной антенной-решеткой, которые устанавливаются на треногах, крышах зданий или транспортных средствах. Дальность обнаружения самолетов составляет не менее 30 км, средних беспилотников — 18 км, а малых дронов — 7 км.

ЦКБА уже начало производство и выполнило первые заказы. Во время эксплуатации радиолокационное оборудование СКВП зарекомендовало себя с лучшей стороны, заказчики подтвердили заявленные характеристики системы обнаружения и сопровождения беспилотников.

Новую российскую систему прокомментировал украинский военный эксперт по радиоэлектронным технологиям Сергей Безкрестнов с позывным "Флеш". Он отметил, что мини-РЛС являются хорошим средством для борьбы с беспилотниками, в частности, помогают Силам обороны Украины уничтожать ударные беспилотники Shahed. Однако у россиян пока не видели большого количества такого оборудования на поле боя.

"Анонсируют много чего, но до фронтов не факт, что эти решения доходят. Пока я по данным нашей аэроразведки больше вижу или самоделки, или "старые" довоенные изделия".

Что касается самих беспилотников, сейчас Россия максимально внимательно относится к их производству. Российский ВПК собирается нарастить его до сотен тысяч единицы в течение следующих трех лет. За это время планируется вложить в производство российских дронов около 100 миллиардов рублей. Об этом на выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде заявил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"В течение 2024, 2025 и 2026 годов около 100 млрд рублей будет направлено на новые разработки и продвижение номенклатуры беспилотников… Очень широкой номенклатуры. Если мы говорим о FPV-дронах, то речь идет о сотнях тысяч, а что касается тяжелых авиационных беспилотных систем, то это десятки", — сказал Мантуров. Россия также будет наращивать объемы производства бронетехники, систем связи, средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.