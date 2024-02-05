Программа на 100 млрд рублей: в РФ заявили о планах наращивать производство FPV-дронов

Российский министр Денис Мантуров заявил, что речь идет о продвижении широкой номенклатуры беспилотников, в том числе и тяжелых.

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Российский оборонно-промышленный комплекс нарастит объемы производства FPV-беспилотников до сотен тысяч. Для реализации планов в ближайшие три года Кремль выделит около 100 миллиардов рублей. Об этом 5 февраля заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передают российские СМИ.

Чиновник на выставке World Defense Show 2024, которая проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, рассказал о планах увеличения объемов выпуска беспилотных систем, в том числе и тяжелых, которые активно применяются вооруженными силами РФ в Украине.

"В течение 2024, 2025 и 2026 годов около 100 млрд рублей будут направлены на новые разработки и продвижение номенклатуры беспилотников… Очень широкой номенклатуры. Если мы говорим про FPV-дроны, то речь идет о сотнях тысяч, а что касается тяжелых авиационных беспилотных систем, то это десятки", — сказал Мантуров.

По его словам, кроме беспилотных систем Россия будет наращивать объемы производства различной бронетехники, а также систем связи, средств ПВО и радиоэлектронной борьбы и др.

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Отметим, что в конце декабря прошлого года замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак заявил, что объем российского рынка беспилотников к концу 2023 г. превысит 50 млрд рублей. А главными производителями дронов стали компании "Геоскан", "Финко", дочерняя компания концерна "Калашников" Zala Aero и "Птеро".

Напомним, украинский производитель дронов Юрий Абдула в начале декабря 2023 сообщил, что оккупанты в первом квартале 2024 года могут произвести 5 млн FPV-дронов. По его словам россияне научились создавать беспилотники из недорогих материалов, поэтому их производство обходится достаточно дешево.