"Не прогноз, а реальность": Россия сделает 5 млн дронов-убийц до апреля, — инженер (видео)

Российские производители научились делать беспилотники типа FPV из самых дешевых материалов, поэтому они получаются в четыре раза дешевле украинских моделей.

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Россияне в первом квартале 2024 года могут произвести 5 млн FPV-дронов, тогда как в Украине за весь год планируют изготовить 1 млн. Об этом написал украинский производитель дронов Юрий Абдула на своей странице в Facebook.

Россияне научились собирать из недорогих материалов дроны-камикадзе, которые обходятся гораздо дешевле, чем самые простые украинские модели. Именно поэтому, по мнению разработчика, оккупанты смогут очень быстро передать на фронт миллионы беспилотников.

"Россия делает дроны из всякого хлама и мусора, которые стоят в 4 раза дешевле нашего самого дешевого. В то время когда Украина планирует сделать 1 млн за 2024 год, Россия только в первом квартале их сделает 5 млн. И это не прогноз, а реальная тенденция", — написал Юрий Абдула.

В качестве примера Юрий Абдула привел российский беспилотник с рамой, сделанной, скорее всего, из ламинированной фанеры ФСФ-1, которую можно купить в одном из строительных гипермаркетов в виде листов. Одним из таких FPV-беспилотников является российский коптер "Мегалодрон", схематическим изображением которого Юрий Абдула и проиллюстрировал свой пост.

Фанеру для рам, которые изготавливают для своего дрона-камикадзе, можно купить в украинских гипермаркетах

Как пишет вTelegram-канале kb70ru российский разработчик беспилотной техники, "Мегалодрон" может быть 9-дюймовым квадрокоптером, 10 -дюймовым квадрокоптером, 9-дюймовым октокоптером Х8 или же 10 дюймовым октокоптером Х8. Он разработан на основе фанерной рамы, которая состоит из двух деталей, шести вертикальных стоек и комплекта метрического крепежа. Себестоимость комплекта фанерной рамы в районе 250-280 рублей (от 105 до 118 грн, — ред.).

Так выглядит фанерная рама россйикого БПЛА "Мегалодрон"

Во время тестовых испытаний "Мегалодрону" удалось поднять груз весом 8,4 кг, и пролететь с ним. Более того, разработчики планируют оснастить фанерный дрон закрепленной сетью снизу, чтобы ловить украинский выносливый дрон Vampire, прозванный оккупантами "Бабой Ягой". По предварительным подсчетам создателей, один экземпляр "Мегалодрона" стоит 60 тысяч рублей (25 тыс 365 грн, — ред.).

Россияне хотят оснастить свой "Мегалодрон" ловушкой для украинского тяжелого беспилотника, прозванного "Бабой Ягой"

Работу над "Мегалодроном" начали 29 марта 2023 года, а уже 23 мая он совершил свой первый тестовый полет. Во второй половине июня, как утверждает производитель, дрон-камикадзе с фанерной рамой впервые применили в зоне боевых действий в Украине.

Напомним, 28 декабря мы писали о том, что разведка РФ получила партию ночных FPV-дронов "Гортензия". Беспилотник может использоваться не только для разведывательных задач в любое время суток, но и для ведения дистанционного минирования и бомбардировки с высокой точностью.

А в начале декабря росСМИ писали о том, что почти половина регионов РФ изготавливают FPV-дроны. Некоторые цеха по изготовлению дронов работают на временно оккупированных территориях. Большинство продукции — дешевые FPV-дроны из китайских компонентов.