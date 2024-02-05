Програма на 100 млрд рублів: у РФ заявили про плани нарощувати виробництво FPV-дронів

Російський міністр Денис Мантуров заявив, що йдеться про просування широкої номенклатури безпілотників, зокрема й важкої.

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Російський оборонно-промисловий комплекс наростить обсяги виробництва FPV-безпілотників до сотень тисяч. Для реалізації планів у найближчі три роки Кремль виділить близько 100 мільярдів рублів. Про це 5 лютого заявив міністр промисловості й торгівлі РФ Денис Мантуров, передають російські ЗМІ.

Чиновник на виставці World Defense Show 2024, яка проходить у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, розповів про плани збільшення обсягів випуску безпілотних систем, зокрема й важких, які активно застосовуються збройними силами РФ в Україні.

"Протягом 2024, 2025 та 2026 років близько 100 млрд рублів буде спрямовано на нові розробки та просування номенклатури безпілотників… Дуже широкої номенклатури. Якщо ми говоримо про FPV-дрони, то йдеться про сотні тисяч, а що стосується важких авіаційних безпілотних систем, то це десятки", — сказав Мантуров.

За його словами, крім безпілотних систем, Росія нарощуватиме обсяги виробництва різної бронетехніки, а також систем зв'язку, засобів ППО та радіоелектронної боротьби тощо.

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Зазначимо, що наприкінці грудня минулого року заступник голови Мінпромторгу РФ Василь Шпак заявив, що обсяг російського ринку безпілотників до кінця 2023 р. перевищить 50 млрд рублів. А головними виробниками дронів стали компанії "Геоскан", "Финко", дочірня компанія концерну "Калашников" Zala Aero та "Птеро".

Нагадаємо, український виробник дронів Юрій Абдула на початку грудня 2023 року повідомив, що окупанти в першому кварталі 2024 року можуть виробити 5 млн FPV-дронів. За його словами росіяни навчилися створювати безпілотники з недорогих матеріалів, тому їх виробництво обходиться досить дешево.