Нова російська система РЛС обіцяє ефективність проти дронів, якщо дійде до фронту

У Росії почали масово виробляти системи пошуку та супроводження малих літаків та дронів. Система знаходить та слідкує одночасно за багатьма дронами.

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Російський холдинг "Високоточні комплекси" запустив серійне виробництво системи контролю повітряного простору, призначену для відстеження малої авіації та безпілотників. Про це повідомляє інформаційна агенція ТАСС, яка посилається на корпорацію "Ростех"

Про намір холдингу розпочати масове виробництво систем стало відомо ще у серпні 2023 року. Такі наміри продиктовані збільшенням небезпеки, яку російські окупанти відчувають від українських безпілотників, кількість яких, за словами росіян, сильно збільшилася.

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Систему розроблено Центральним конструкторським бюро апаратобудування (ЦКБА). Вона складається з окремих РЛС кількістю до 24 одиниць. СКПП може відстежувати до 20 повітряних цілей одночасно, включно з безпілотниками малого розміру.

До системи входять радіолокаційні станції з нерухомою фазованою антеною-гратами, які встановлюються на треногах, дахах будівель або транспортних засобах. Дальність виявлення літаків становить щонайменше 30 км, середніх безпілотників – 18 км, а малих дронів – 7 км.

ЦКБА вже розпочало виробництво та виконала перші замовлення. Під час експлуатації радіолокаційне обладнання СКПП зарекомендувало себе з кращого боку, замовники підтвердили заявлені характеристики системи виявлення та супроводу безпілотників.

Нову російську систему прокоментував український військовий експерт з радіоелектронних технологій Сергій Безкрестнов з позивним "Флеш". Він зазначив, що міні-РЛС є хорошим засобом для боротьби з безпілотниками, зокрема, допомагають Силам оборони України знищувати ударні безпілотники Shahed. Однак у росіян поки не бачили великої кількості такого обладнання на полі бою.

"Анонсують багато чого, але до фронтів не факт, що ці рішення доходять. Поки що я за даними нашої аеророзвідки більше бачу чи саморобки, чи "старі" довоєнні вироби".

Щодо самих безпілотників, зараз Росія максимально уважно ставиться до їхнього виробництва. Російський ВПК збирається наростити його до сотень тисяч одиниці протягом наступних трьох років. За цей час планується вкласти у виробництво російських дронів близько 100 мільярдів рублів. Про це на виставці World Defense Show 2024 у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді заявив російський міністр промисловості й торгівлі Денис Мантуров.

"Протягом 2024, 2025 та 2026 років близько 100 млрд рублів буде спрямовано на нові розробки та просування номенклатури безпілотників… Дуже широкої номенклатури. Якщо ми говоримо про FPV-дрони, то йдеться про сотні тисяч, а що стосується важких авіаційних безпілотних систем, то це десятки", — сказав Мантуров. Росія також нарощуватиме обсяги виробництва бронетехніки, систем зв'язку, засобів ППО та радіоелектронної боротьби.