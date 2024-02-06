Минцифры раскроет код "Дії" всему миру: как это повлияет на безопасность данных украинцев

По словам министра Михаила Федорова, иностранные разработчики смогут увидеть, как работает украинская "Дія".

Министерство цифровой трансформации планирует в феврале 2024 года открыть код приложения "Дія" для иностранных разработчиков. Об этом вице-премьер-министр Михаил Федоров рассказал в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул , что личные данные украинцев будут оставаться конфиденциальными. Федоров отметил, что открытый код для иностранных разработчиков будет демонстрировать качество написания и логику работы приложения с данными.

"Развернув у себя код, конечно, никто не сможет получить доступ к реестрам. В рамках Open source созданы тестовые пользователи с имитацией получения данных из реестров. И для безопасности защищены каналы коммуникации не будут являться частью открытого кода", — пояснил Министр Михаил Федоров.

По его словам, открыть их код приложения "Дія" планируется в феврале текущего года.

"Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго трудились. И в "Дії" будет открыт код. То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает "Дія", — сказал он.

В "Дії" появятся новые функции

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил, что в скором времени на портале "Дія" планируется запуск онлайн-регистрации брака.

"Можно будет просто жениться на "Дії" по видео. Я не буду делать спойлер, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это также будет уникально для всего мира. И это позволит нашим военным жениться по сути на дистанции", — сказал он.

Кроме того, согласно его заявлению, в планах также внедрение кабинета пациента, который обеспечит быстрый доступ к информации о записи к врачу, рецептах и других аспектах медицинского обслуживания.

Напомним, что, когда было открыто голосование за конкурсантов на Нацотборе, в приложении "Дія" произошел сбой. Пользователи сообщали, что ошибка выскакивала при попытке подтянуть услуги.