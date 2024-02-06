Повесток и выборов в "Дії" не будет, но появятся онлайн-свадьбы, — Федоров

По словам вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова, в приложении планируется запуск регистрации брака по видеосвязи и цифрового кабинета пациента.

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На Едином портале государственных услуг и в приложении "Дія" не планируют внедрять механизм для рассылки повесток и организации выборов. Однако разработчики планируют раскрыть свой код для других стран. Об этом сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

"Не планируется ни повесток, ни выборов", – сказал он.

В дополнение, он также отметил, что планируется открыть их код в феврале текущего года.

"Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго трудились. И в действии будет открыт код. То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает "Дія", — сказал он.

Федоров объявил, что в скором времени на портале "Дія" планируется запуск онлайн-регистрации брака.

"Можно будет просто жениться на "Дії" по видео. Я не буду делать спойлер, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это также будет уникально для всего мира. И это позволит нашим военным жениться по сути на дистанции", — сказал он.

Кроме того, согласно его заявлению, в планах также внедрение кабинета пациента, который обеспечит быстрый доступ к информации о записи к врачу, рецептах и других аспектах медицинского обслуживания.

Напомним, что еще в 2023 году Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что не будет вводить раздачу повесток в "Дії" из-за договоренности с Министерством обороны. По мнению Михаила Федорова, услуга по выдаче повесток может ударить по репутации бренда "Дії", которую Минцифры хочет сделать "лучшим сервисом для в мире". Разработчики скрупулезно создают и тестируют новые продукты, чтобы они нравились украинцам, а такое нововведение может отпугнуть пользователей.

Кроме того, 4 февраля Верховная Рада выражает желание получить разъяснения от Министерства обороны относительно нового законопроекта о мобилизации, особенно в отношении предложения о рассылке повесток через электронный кабинет призывника.