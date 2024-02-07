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Едва ходит, но играет в футбол: создан самый маленький в мире робот-гуманоид (видео)

Александр Залата
Фото: Скриншот | Самый маленький в мире робот из Гонконга легко помещается на ладони

Высота робота составляет всего 141 мм, он короче шариковой ручки, но при этом сделан по последнему слову техники.

Команда из Гонконга создала самого маленького в мире человекообразного робота. Она удостоилась записи в Книге рекордов Гиннесса, подробности организация рассказала на своем официальном сайте.

Студенты Епархиальной школы мальчиков Гонконга (DBS) Аарон Хо Ят Фунг, Исаак Захари То, Джастин Ван Ту Дуонг и Нго Хей Люнг сделали робота высотой сего 141 мм, ниже ручки для письма. Он на 11,4 мм короче предыдущего рекордсмена, которого в 2022 году представил житель Пакистана Зейн Ахмад Куреши.

Юные инженеры из Гонконга определили технические характеристики своего робота с помощью системы автоматизированного проектирования, после чего договорились с заводом о производстве нужных деталей. В частности, сервоприводов — это электронные устройства, которые с большой точностью вращают и толкают части машины, позволяя ей перемещать ноги и руки.

Для программирования и управления сервоприводами разработчики взяли 16-канальную плату, дополнительно приобрели другие аппаратные компоненты, такие как винты, гайки, провода и батарейки. Акриловые детали корпуса они просто распечатали на 3D-принтере в лаборатории своего учебного учреждения.

Cтуденты сами купили или сделали детали для робота
Фото: Скриншот

Получив все части, инженеры начали собирать их воедино. На ноги ушло восемь сервоприводов, отвечающих за движения ступней коленей и бедер. После этого пришла очередь рук с сервоприводами на месте плеч и локтей. К "телу" подключили аккумулятор на 7,4 В, а на спине установили плату, позволяющую управлять роботом с помощью кнопок. Программировать действия можно и через мобильное приложение.

Помимо установления мирового рекорда, студенты разработали этого робота как "маленький, недорогой, перезаряжаемый и программируемый" инструмент для использования на образовательных семинарах STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика) для этнических меньшинств и малообеспеченных семей.

"Мы также планируем открыть исходный код дизайна и программирования для достижения наших целей по продвижению образования STEAM", — прокомментировал Исаак Захари То.

Недавно ученые из США заявили о создании самого маленького и быстрого робота в мире. Устройство, напоминающее жука, весит всего 8 милиграмм — чуть больше муравья.

В мае писали, что подводный робот UX1-Neo побил рекорд погружения, опустившись на глубину 450 метров. Он помог ученым раскрыть секреты Границкой пропасти в Чехии — самой глубокой пресноводной пещеры мира.