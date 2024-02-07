Едва ходит, но играет в футбол: создан самый маленький в мире робот-гуманоид (видео)

Высота робота составляет всего 141 мм, он короче шариковой ручки, но при этом сделан по последнему слову техники.

Команда из Гонконга создала самого маленького в мире человекообразного робота. Она удостоилась записи в Книге рекордов Гиннесса, подробности организация рассказала на своем официальном сайте.

Студенты Епархиальной школы мальчиков Гонконга (DBS) Аарон Хо Ят Фунг, Исаак Захари То, Джастин Ван Ту Дуонг и Нго Хей Люнг сделали робота высотой сего 141 мм, ниже ручки для письма. Он на 11,4 мм короче предыдущего рекордсмена, которого в 2022 году представил житель Пакистана Зейн Ахмад Куреши.

Юные инженеры из Гонконга определили технические характеристики своего робота с помощью системы автоматизированного проектирования, после чего договорились с заводом о производстве нужных деталей. В частности, сервоприводов — это электронные устройства, которые с большой точностью вращают и толкают части машины, позволяя ей перемещать ноги и руки.

Для программирования и управления сервоприводами разработчики взяли 16-канальную плату, дополнительно приобрели другие аппаратные компоненты, такие как винты, гайки, провода и батарейки. Акриловые детали корпуса они просто распечатали на 3D-принтере в лаборатории своего учебного учреждения.

Cтуденты сами купили или сделали детали для робота Фото: Скриншот

Получив все части, инженеры начали собирать их воедино. На ноги ушло восемь сервоприводов, отвечающих за движения ступней коленей и бедер. После этого пришла очередь рук с сервоприводами на месте плеч и локтей. К "телу" подключили аккумулятор на 7,4 В, а на спине установили плату, позволяющую управлять роботом с помощью кнопок. Программировать действия можно и через мобильное приложение.

Помимо установления мирового рекорда, студенты разработали этого робота как "маленький, недорогой, перезаряжаемый и программируемый" инструмент для использования на образовательных семинарах STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика) для этнических меньшинств и малообеспеченных семей.

"Мы также планируем открыть исходный код дизайна и программирования для достижения наших целей по продвижению образования STEAM", — прокомментировал Исаак Захари То.

Недавно ученые из США заявили о создании самого маленького и быстрого робота в мире. Устройство, напоминающее жука, весит всего 8 милиграмм — чуть больше муравья.

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