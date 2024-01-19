Самый быстрый и маленький робот в мире передвигается "по памяти" — без моторов

Приводы для робота сделаны из специального сплава с "памятью формы" — стоит его немного нагреть, и бот побежит, перебирая ножками.

Related video

Две машины, напоминающих жука и водомерку, являются самыми маленькими, легкими и быстрыми полнофункциональными микророботами, из когда-либо созданных. Их собрали в Университете штата Вашингтон (Washington State University, WSU), передает портал Тechxplore.

Эти миниатюрные роботы могут пригодиться в таких областях, как искусственное опыление, поиск и спасение, мониторинг окружающей среды, микропроизводство или роботизированная хирургия. Согласно данным разработчиков, мини-жук весит 8 мг, а водомерка — 55 мг. Оба могут двигаться со скоростью около 6 мм в секунду. Для сравнения: муравей весит до 5 мг и может двигаться со скоростью 1 м в секунду.

Роботы передвигаются благодаря крошечным приводам. Исследователи использовали новую технологию для их изготовления, чтобы уменьшить вес привода до миллиграмма и даже менее. Так что привод тоже рекордсмен — самый миниатюрный, но в то же время самый быстрый в мире. Он создан на основе сплава с "памятью формы", который способен менять форму при нагревании, но когда остывает, то принимает исходный вид. Такой эффект и называется "памятью формы". В отличие от типичный двигателей, приводящих в движение робототехнику, эти сплавы не имеют движущихся или вращающихся частей.

"Приводы очень прочны с механической точки зрения, и мы считаем, что они открывают новые возможности в микроробототехнике", — заявили разработчики.

Важно

Украинцы научили наземных роботов сбивать дроны: как это поможет ВСУ в бою (видео)

Сплавы с памятью формы обычно не используются для крупномасштабной робототехники, ведь чем больше масштаб, тем медленнее будут движения приводов. Однако в случае с микро-роботами WSU приводы состоят из 2-х крошечных проволок диаметром 1/1000 дюйма. При небольшом токе провода можно легко нагревать и охлаждать, что позволяет роботам взмахивать крыльями или двигать ногами со скоростью до 40 раз в секунду. В ходе предварительных испытаний привод также смог поднять вес, более чем в 150 раз превышающий его собственный. Плюс данной технологии еще и в том, что она требует незначительного количества электричества или тепла, чтобы заставить ботов двигаться.

"Исследователи хотели бы скопировать другое насекомое и разработать робота типа водомерки, который может перемещаться как по поверхности воды, так и под водой. Они также работают над использованием крошечных батарей, чтобы сделать своих роботов полностью автономными и независимыми от источника питания", — говорится в материале.

Ранее мы писали, что робот Optimus оказался подделкой. Сотрудники Tesla похвастались новыми умениями робота, но оказалось, что пока он не может работать без помощи человека.