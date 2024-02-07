У США и Китая появился конкурент в войне чипов: инвестирует $100 млрд в полупроводники

Саудовская Аравия готова вложить в собственную полупроводниковую промышленность в два раза больше средств, чем США, и хочет выпускать свои микросхемы.

Саудовская Аравия намерена выйти на рынок полупроводников. В этой связи в стране будет учреждена компания под названием Alat, размер капитала которой составит 100 млрд долларов США, передает Вloomberg.

Нового производителя современных процессоров Alat возглавит Амит Мидха — экс-президент компании Dell Technologies по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Японии. В задачи Мидха будет входить создание предприятий, а также хаба для разработчиков. Компания также будет инвестировать в сторонние разработки, включая стартапы из других стран, но главное, на чем она сосредоточится — локализация производства процессоров в Саудовской Аравии.

В Вloomberg подсчитали, что Саудовская Аравия выделила на развитие полупроводниковой промышленности средств в 2 раза больше, по сравнению с США — 100 млрд долларов. Америка, в свою очередь, инвестировала в своих разработчиков 50 млрд долларов в рамках "Закона о чипах", чтобы составить конкуренцию Китаю, а также продолжить оказывать давление на эту страну.

Издание также напомнило, что КНР и страны ЕС тоже постоянно вкладывают бюджетные средства в надежде победить в технологической войне. Однако их вложения куда более скромные, чем у Саудовской Аравии.

Официальная презентация проекта Alat состоится 20 февраля. Тогда будут озвучены подробности касательно ее деятельности, а пока СМИ напоминает, что на Аравийском полуострове налажен выпуск электрокаров. Выходят они под американским брендом Lucid, южнокорейским Hyundai Motor и под местной маркой Ceer. Чипы для этих машин закупаются у компании Foxconn. Скорее всего, страна откажется от услуг Foxconn, когда наладит собственное производство процессоров.

Ранее мы писали о том, что китайские производители чипов понесли большие убытки в 2023 году. Прибыль крупных компаний в Китае уменьшилась на 30%-40% по сравнению с 2022 годом. Их продукция оказалась никому не нужна.