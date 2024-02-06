Китай наладит выпуск 5-нм чипов для Huawei в 2024 году, несмотря на санкции США

Китайские бренды электроники вынуждены переплачивать SMIC за процессоры 7-нм и 5-нм. Аналогичные чипы от TSMC стоят в 2 раза дешевле при лучших показателях производительности.

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Полупроводниковый производитель SMIC обладает необходимым оборудованием для создания передовых чипов на по 5-нанометровому техпроцессу. Эти процессоры будут изготовлены для подсанкционного бренда Huawei, передает Financial Times.

СМИ располагает информацией от надежных источников, согласно которой на предприятии SMIC в Шанхае будут разрабатываться ускорители вычислений Ascend 920. Они вполне подойдут для приложений, работающих на основе систем искусственного интеллекта (ИИ). Предполагается, что Ascend 920 изготовят по техпроцессу 5-нм.

Источники также сообщили, что китайские бренды электроники вынуждены переплачивать SMIC за процессоры 7-нм и 5-нм почти в 2 раза — 40–50%, — по сравнению со стоимостью аналогичных полупроводников от тайваньского производителя TSMC. Но обойтись без передовых процессоров никак нельзя, ведь современные смартфоны требуют высоких вычислительных мощностей. Так, Huawei вынуждена покупать 7-нанометровые процессоры HiSilicon Kirin 9000S и ускорители вычислений Ascend 910B для своих телефонов по завышенным ценам.

Издание отмечает, что полупроводники 7-нм и 5-нм от SMIC уступают по некоторым параметрам 7-нм и 5-нм чипам от TSMC. Однако стремление Китая обойти санкции США и не зависеть от западных технологий настолько сильное, что за не слишком высокое качество отечественной продукции китайские компании готовы платить немалые деньги.

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Китай обошел санкции США: чипы для военных технологий и приложений ИИ у него будут

СМИ напомнило, что в 2023 году Huawei шокировала США и союзников своим новым смартфоном Mate 60, продемонстрировав, что КНР сама может наладить производство 7-нм процессоров, несмотря на даже санкции США в сфере технологий и торговли. Штаты сделали все возможное, чтобы Китай не смог закупать литографическое оборудование для создания продвинутых чипов, но стране удалось создать свои установки, а также закупить голландское оборудование. И теперь Китай готовится к выпуску чипов по 5-нанометровому техпроцессу.

Ранее писали, что КНР сможет перехватить любую секретную информацию армии США при помощи особого устройства. Даже если американские военные перейдут на гражданские технологии вроде Starlink Илона Маска, китайцы все равно узнают, какие сообщения они отправляют.